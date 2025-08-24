https://ria.ru/20250824/granitsa-2037231979.html

Сеул заявил о пересечении границы северокорейскими военными

Сеул заявил о пересечении границы северокорейскими военными - РИА Новости, 24.08.2025

Сеул заявил о пересечении границы северокорейскими военными

date 2025-08-24
Несколько военных Вооруженных сил КНДР пересекли границу с Южной Кореей, передает агентство Рёнхап.

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Несколько военных Вооруженных сил КНДР пересекли границу с Южной Кореей, передает агентство Рёнхап."Около 30 северокорейских военных недавно пересекли межкорейскую границу, вызвав предупредительные выстрелы со стороны Южной Кореи", — говорится в сообщении.Согласно утверждениям представителя UNC, инцидент произошел во вторник. Там пояснили, что солдаты пересекли военную демаркационную линию для проведения строительных и ремонтных работ.Накануне заместитель начальника генштаба Корейской народной армии заявил, что Южная Корея произвела более десяти предупредительных выстрелов из пулемета против военных из КНДР в районе южной границы страны.В Пхеньяне это расценили как "очень тревожное предзнаменование" с учетом противостояния, в котором находятся огромные вооруженные контингенты.

