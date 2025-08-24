Рейтинг@Mail.ru
Сеул заявил о пересечении границы северокорейскими военными - РИА Новости, 24.08.2025
01:58 24.08.2025 (обновлено: 02:26 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/granitsa-2037231979.html
Сеул заявил о пересечении границы северокорейскими военными
Сеул заявил о пересечении границы северокорейскими военными - РИА Новости, 24.08.2025
Сеул заявил о пересечении границы северокорейскими военными
Несколько военных Вооруженных сил КНДР пересекли границу с Южной Кореей, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Несколько военных Вооруженных сил КНДР пересекли границу с Южной Кореей, передает агентство Рёнхап."Около 30 северокорейских военных недавно пересекли межкорейскую границу, вызвав предупредительные выстрелы со стороны Южной Кореи", — говорится в сообщении.Согласно утверждениям представителя UNC, инцидент произошел во вторник. Там пояснили, что солдаты пересекли военную демаркационную линию для проведения строительных и ремонтных работ.Накануне заместитель начальника генштаба Корейской народной армии заявил, что Южная Корея произвела более десяти предупредительных выстрелов из пулемета против военных из КНДР в районе южной границы страны.В Пхеньяне это расценили как "очень тревожное предзнаменование" с учетом противостояния, в котором находятся огромные вооруженные контингенты.
в мире, кндр (северная корея), южная корея, корейская народная армия, сеул, пхеньян
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Корейская народная армия, Сеул, Пхеньян

Сеул заявил о пересечении границы северокорейскими военными

© AP Photo / Lee Jin-manЮжнокорейские военные
Южнокорейские военные - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
Южнокорейские военные. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Несколько военных Вооруженных сил КНДР пересекли границу с Южной Кореей, передает агентство Рёнхап.
"Около 30 северокорейских военных недавно пересекли межкорейскую границу, вызвав предупредительные выстрелы со стороны Южной Кореи", — говорится в сообщении.
Согласно утверждениям представителя UNC, инцидент произошел во вторник. Там пояснили, что солдаты пересекли военную демаркационную линию для проведения строительных и ремонтных работ.
Накануне заместитель начальника генштаба Корейской народной армии заявил, что Южная Корея произвела более десяти предупредительных выстрелов из пулемета против военных из КНДР в районе южной границы страны.
В Пхеньяне это расценили как "очень тревожное предзнаменование" с учетом противостояния, в котором находятся огромные вооруженные контингенты.
