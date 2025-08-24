Рейтинг@Mail.ru
12:29 24.08.2025 (обновлено: 14:56 24.08.2025)
В Ленинградской области ликвидировали горение на терминале в Усть-Луге
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Открытое горение на терминале "Новатэк" в Усть-Луге Ленинградской области ликвидировано, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. Причиной пожара было падение обломков украинского беспилотника."Открытое горение на терминале в Усть-Луге ликвидировано. Службы собственника приступают к ремонтно-восстановительным работам на площадке", — написал Дрозденко.Ранее он отмечал, что огонь не затронул емкости с топливом. ВСУ утром в воскресение предприняли серию атак на Ленинградскую область с помощью беспилотников.
Усть-Луга, Ленинградская область, Александр Дрозденко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новатэк
Сотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Открытое горение на терминале "Новатэк" в Усть-Луге Ленинградской области ликвидировано, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.
Причиной пожара было падение обломков украинского беспилотника.
"Открытое горение на терминале в Усть-Луге ликвидировано. Службы собственника приступают к ремонтно-восстановительным работам на площадке", — написал Дрозденко.
Ранее он отмечал, что огонь не затронул емкости с топливом.
ВСУ утром в воскресение предприняли серию атак на Ленинградскую область с помощью беспилотников.
Усть-ЛугаЛенинградская областьАлександр ДрозденкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новатэк
 
 
