В Ленинградской области ликвидировали горение на терминале в Усть-Луге

В Ленинградской области ликвидировали горение на терминале в Усть-Луге

Открытое горение на терминале "Новатэк" в Усть-Луге Ленинградской области ликвидировано, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T12:29:00+03:00

2025-08-24T12:29:00+03:00

2025-08-24T14:56:00+03:00

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Открытое горение на терминале "Новатэк" в Усть-Луге Ленинградской области ликвидировано, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. Причиной пожара было падение обломков украинского беспилотника."Открытое горение на терминале в Усть-Луге ликвидировано. Службы собственника приступают к ремонтно-восстановительным работам на площадке", — написал Дрозденко.Ранее он отмечал, что огонь не затронул емкости с топливом. ВСУ утром в воскресение предприняли серию атак на Ленинградскую область с помощью беспилотников.

