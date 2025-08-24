https://ria.ru/20250824/gorenie-2037266056.html
В Ленинградской области ликвидировали горение на терминале в Усть-Луге
В Ленинградской области ликвидировали горение на терминале в Усть-Луге - РИА Новости, 24.08.2025
В Ленинградской области ликвидировали горение на терминале в Усть-Луге
Открытое горение на терминале "Новатэк" в Усть-Луге Ленинградской области ликвидировано, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T12:29:00+03:00
2025-08-24T12:29:00+03:00
2025-08-24T14:56:00+03:00
усть-луга
ленинградская область
александр дрозденко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новатэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_0:318:2782:1883_1920x0_80_0_0_7c0349895419dd2a3c5a897db72de71f.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Открытое горение на терминале "Новатэк" в Усть-Луге Ленинградской области ликвидировано, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. Причиной пожара было падение обломков украинского беспилотника."Открытое горение на терминале в Усть-Луге ликвидировано. Службы собственника приступают к ремонтно-восстановительным работам на площадке", — написал Дрозденко.Ранее он отмечал, что огонь не затронул емкости с топливом. ВСУ утром в воскресение предприняли серию атак на Ленинградскую область с помощью беспилотников.
https://ria.ru/20250812/yaroslavl-2034703952.html
усть-луга
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_aadf7e795db72b54d24b9cb140670846.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
усть-луга, ленинградская область, александр дрозденко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новатэк
Усть-Луга, Ленинградская область, Александр Дрозденко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новатэк
В Ленинградской области ликвидировали горение на терминале в Усть-Луге
В порту Усть-Луга в Ленобласти потушили открытое горение после атаки дронов