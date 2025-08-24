Рейтинг@Mail.ru
Дуров прокомментировал свой арест во Франции - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/durov-2037334599.html
Дуров прокомментировал свой арест во Франции
Дуров прокомментировал свой арест во Франции - РИА Новости, 24.08.2025
Дуров прокомментировал свой арест во Франции
Основатель Telegram Павел Дуров назвал свой арест в августе 2024 года "странным", добавив, что единственным результатом стал огромный ущерб имиджу Франции как... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T21:46:00+03:00
2025-08-24T21:46:00+03:00
в мире
франция
париж
павел дуров
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968767608_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_d1c3f9aa9afb65cda7d1c318f4e7dfa6.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров назвал свой арест в августе 2024 года "странным", добавив, что единственным результатом стал огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны. "Спустя год после этого странного ареста я по-прежнему вынужден возвращаться во Францию каждые 14 дней, и дата подачи апелляции не назначена. К сожалению, единственным результатом моего ареста на данный момент стал огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны", - сообщил он в своем Telegram-канале. Дуров поделился, что год назад французская полиция задержала его на четыре дня, "потому что какие-то люди, о которых я никогда не слышал, использовали Telegram для координации преступлений". Он назвал арест не только беспрецедентным, но и юридически и логически абсурдным. Бизнесмен добавил, что арест произошел из-за ошибки французской полиции: до августа 2024 года она игнорировала законы Франции и ЕС и не отправляла запросы в Telegram в соответствии с требуемой юридической процедурой. "Они могли бы узнать о правильной процедуре, просто погуглив ее или спросив", - написал основатель мессенджера. Дуров отметил, что на текущий момент все еще ведется "уголовное расследование", в ходе которого не удается найти ничего, что он или Telegram сделали неправильно. "Наши методы модерации соответствуют отраслевым стандартам, и Telegram всегда реагировал на каждый юридически обязывающий запрос из Франции", - заверил он. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. В конце августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро.
https://ria.ru/20250728/durov-2032027039.html
https://ria.ru/20250824/durov-1968735141.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968767608_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_5ad84e5ecb67712768f1af62bb6917db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, павел дуров, евросоюз
В мире, Франция, Париж, Павел Дуров, Евросоюз
Дуров прокомментировал свой арест во Франции

Дуров назвал единственным результатом его ареста огромный ущерб имиджу Франции

© Фото : Павел Дуров/ВКонтактеПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© Фото : Павел Дуров/ВКонтакте
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров назвал свой арест в августе 2024 года "странным", добавив, что единственным результатом стал огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны.
"Спустя год после этого странного ареста я по-прежнему вынужден возвращаться во Францию каждые 14 дней, и дата подачи апелляции не назначена. К сожалению, единственным результатом моего ареста на данный момент стал огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Павел Дуров покидает здание суда в Париже - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Дурова допрашивали в парижском суде почти десять часов
28 июля, 20:48
Дуров поделился, что год назад французская полиция задержала его на четыре дня, "потому что какие-то люди, о которых я никогда не слышал, использовали Telegram для координации преступлений". Он назвал арест не только беспрецедентным, но и юридически и логически абсурдным.
Бизнесмен добавил, что арест произошел из-за ошибки французской полиции: до августа 2024 года она игнорировала законы Франции и ЕС и не отправляла запросы в Telegram в соответствии с требуемой юридической процедурой. "Они могли бы узнать о правильной процедуре, просто погуглив ее или спросив", - написал основатель мессенджера.
Дуров отметил, что на текущий момент все еще ведется "уголовное расследование", в ходе которого не удается найти ничего, что он или Telegram сделали неправильно.
"Наши методы модерации соответствуют отраслевым стандартам, и Telegram всегда реагировал на каждый юридически обязывающий запрос из Франции", - заверил он.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. В конце августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 14:48
 
В миреФранцияПарижПавел ДуровЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала