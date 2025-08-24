Дуров прокомментировал свой арест во Франции
Дуров назвал единственным результатом его ареста огромный ущерб имиджу Франции
Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров назвал свой арест в августе 2024 года "странным", добавив, что единственным результатом стал огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны.
"Спустя год после этого странного ареста я по-прежнему вынужден возвращаться во Францию каждые 14 дней, и дата подачи апелляции не назначена. К сожалению, единственным результатом моего ареста на данный момент стал огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Дуров поделился, что год назад французская полиция задержала его на четыре дня, "потому что какие-то люди, о которых я никогда не слышал, использовали Telegram для координации преступлений". Он назвал арест не только беспрецедентным, но и юридически и логически абсурдным.
Бизнесмен добавил, что арест произошел из-за ошибки французской полиции: до августа 2024 года она игнорировала законы Франции и ЕС и не отправляла запросы в Telegram в соответствии с требуемой юридической процедурой. "Они могли бы узнать о правильной процедуре, просто погуглив ее или спросив", - написал основатель мессенджера.
Дуров отметил, что на текущий момент все еще ведется "уголовное расследование", в ходе которого не удается найти ничего, что он или Telegram сделали неправильно.
"Наши методы модерации соответствуют отраслевым стандартам, и Telegram всегда реагировал на каждый юридически обязывающий запрос из Франции", - заверил он.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. В конце августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро.