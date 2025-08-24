https://ria.ru/20250824/durov-2037334599.html

Дуров прокомментировал свой арест во Франции

Дуров прокомментировал свой арест во Франции

2025-08-24T21:46:00+03:00

в мире

франция

париж

павел дуров

евросоюз

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров назвал свой арест в августе 2024 года "странным", добавив, что единственным результатом стал огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны. "Спустя год после этого странного ареста я по-прежнему вынужден возвращаться во Францию каждые 14 дней, и дата подачи апелляции не назначена. К сожалению, единственным результатом моего ареста на данный момент стал огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны", - сообщил он в своем Telegram-канале. Дуров поделился, что год назад французская полиция задержала его на четыре дня, "потому что какие-то люди, о которых я никогда не слышал, использовали Telegram для координации преступлений". Он назвал арест не только беспрецедентным, но и юридически и логически абсурдным. Бизнесмен добавил, что арест произошел из-за ошибки французской полиции: до августа 2024 года она игнорировала законы Франции и ЕС и не отправляла запросы в Telegram в соответствии с требуемой юридической процедурой. "Они могли бы узнать о правильной процедуре, просто погуглив ее или спросив", - написал основатель мессенджера. Дуров отметил, что на текущий момент все еще ведется "уголовное расследование", в ходе которого не удается найти ничего, что он или Telegram сделали неправильно. "Наши методы модерации соответствуют отраслевым стандартам, и Telegram всегда реагировал на каждый юридически обязывающий запрос из Франции", - заверил он. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. В конце августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро.

франция

париж

2025

Новости

франция, париж, павел дуров