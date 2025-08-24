Рейтинг@Mail.ru
ВС России наращивают давление на Великоновоселковском направлении - РИА Новости, 24.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:41 24.08.2025
ВС России наращивают давление на Великоновоселковском направлении
ВС России наращивают давление на Великоновоселковском направлении
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
днепропетровская область
денис пушилин
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские вооруженные силы наращивают давление на великоновоселковском направлении в ДНР, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Великоновоселковское направление: мы видим, это уже днепропетровское, по сути, направление, здесь наши подразделения наращивают давление. Мы видим, что противник был выбит из населенных пунктов Новогеоргиевка и Вороное (в Днепропетровской области - ред.), что также дает преимущество нашим подразделениям", - сказал Пушилин, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.
донецкая народная республика, днепропетровская область, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Денис Пушилин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские вооруженные силы наращивают давление на великоновоселковском направлении в ДНР, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Великоновоселковское направление: мы видим, это уже днепропетровское, по сути, направление, здесь наши подразделения наращивают давление. Мы видим, что противник был выбит из населенных пунктов Новогеоргиевка и Вороное (в Днепропетровской области - ред.), что также дает преимущество нашим подразделениям", - сказал Пушилин, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.
Специальная военная операция на Украине
Донецкая Народная Республика
Днепропетровская область
Денис Пушилин
 
 
