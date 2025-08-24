https://ria.ru/20250824/dnr-2037329774.html

ВС России наращивают давление на Великоновоселковском направлении

Российские вооруженные силы наращивают давление на великоновоселковском направлении в ДНР, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские вооруженные силы наращивают давление на великоновоселковском направлении в ДНР, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Великоновоселковское направление: мы видим, это уже днепропетровское, по сути, направление, здесь наши подразделения наращивают давление. Мы видим, что противник был выбит из населенных пунктов Новогеоргиевка и Вороное (в Днепропетровской области - ред.), что также дает преимущество нашим подразделениям", - сказал Пушилин, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

