ВС России наращивают давление на Великоновоселковском направлении
ВС России наращивают давление на Великоновоселковском направлении - РИА Новости, 24.08.2025
ВС России наращивают давление на Великоновоселковском направлении
Российские вооруженные силы наращивают давление на великоновоселковском направлении в ДНР, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T20:41:00+03:00
2025-08-24T20:41:00+03:00
2025-08-24T20:41:00+03:00
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские вооруженные силы наращивают давление на великоновоселковском направлении в ДНР, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Великоновоселковское направление: мы видим, это уже днепропетровское, по сути, направление, здесь наши подразделения наращивают давление. Мы видим, что противник был выбит из населенных пунктов Новогеоргиевка и Вороное (в Днепропетровской области - ред.), что также дает преимущество нашим подразделениям", - сказал Пушилин, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.
