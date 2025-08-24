В Ленобласти в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание в порту

https://ria.ru/20250824/bpla-2037241563.html
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. На терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга возник пожар из-за падения обломков украинского дрона, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале."На тушении пожара работают пожарные и МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал он.Всего были уничтожены десять беспилотников.Ранее он сообщал, что ПВО сбила четыре дрона в Кингисеппском районе Ленинградской области.
