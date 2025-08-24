Рейтинг@Mail.ru
В Ленобласти в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание в порту - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 24.08.2025 (обновлено: 10:03 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/bpla-2037241563.html
В Ленобласти в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание в порту
В Ленобласти в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание в порту - РИА Новости, 24.08.2025
В Ленобласти в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание в порту
На терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга возник пожар из-за падения обломков украинского дрона, сообщил губернатор Ленинградской области Александр... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T07:33:00+03:00
2025-08-24T10:03:00+03:00
происшествия
специальная военная операция на украине
усть-луга
ленинградская область
александр дрозденко
кингисеппский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новатэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036506335_0:173:3202:1974_1920x0_80_0_0_28261ec3dcc42a90a0423f5f5a6207b8.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. На терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга возник пожар из-за падения обломков украинского дрона, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале."На тушении пожара работают пожарные и МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал он.Всего были уничтожены десять беспилотников.Ранее он сообщал, что ПВО сбила четыре дрона в Кингисеппском районе Ленинградской области.
https://ria.ru/20250824/bespilotniki-2037240083.html
усть-луга
ленинградская область
кингисеппский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036506335_471:0:3202:2048_1920x0_80_0_0_0fd66ed5bf0e78e85a510fa346ac183a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, усть-луга, ленинградская область, александр дрозденко, кингисеппский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новатэк
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Усть-Луга, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Кингисеппский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новатэк
В Ленобласти в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание в порту

В Усть-Луге в Ленинградской области загорелся терминал НОВАТЭК после атаки БПЛА

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. На терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга возник пожар из-за падения обломков украинского дрона, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале.
"На тушении пожара работают пожарные и МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал он.
Всего были уничтожены десять беспилотников.
Ранее он сообщал, что ПВО сбила четыре дрона в Кингисеппском районе Ленинградской области.
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
ПВО ночью уничтожила украинский БПЛА в Ростовской области
07:07
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУсть-ЛугаЛенинградская областьАлександр ДрозденкоКингисеппский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новатэк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала