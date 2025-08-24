Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 24.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
11:01 24.08.2025
В Ленинградской области сбили еще два беспилотника
специальная военная операция на украине
безопасность
кингисеппский район
ленинградская область
ивангород
александр дрозденко
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Еще два беспилотника уничтожены в Кингисеппском районе Ленинградской области: один сбит средствами ПВО, другой подавлен средствами РЭБ вблизи Ивангорода, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Ранее он сообщал, что утром в воскресенье над портом Усть-Луга уничтожено десять БПЛА, а над Кингисеппским районом сбито еще два. "Еще 2 беспилотника уничтожены в Кингисеппском районе. Один сбит средствами ПВО, другой подавлен средствами РЭБ вблизи Ивангорода", - написал Дрозденко в Telegram-канале. Он отметил, что опасность БПЛА в Ленинградской области снята.
безопасность, кингисеппский район, ленинградская область, ивангород, александр дрозденко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Кингисеппский район, Ленинградская область, Ивангород, Александр Дрозденко
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Еще два беспилотника уничтожены в Кингисеппском районе Ленинградской области: один сбит средствами ПВО, другой подавлен средствами РЭБ вблизи Ивангорода, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Ранее он сообщал, что утром в воскресенье над портом Усть-Луга уничтожено десять БПЛА, а над Кингисеппским районом сбито еще два.
"Еще 2 беспилотника уничтожены в Кингисеппском районе. Один сбит средствами ПВО, другой подавлен средствами РЭБ вблизи Ивангорода", - написал Дрозденко в Telegram-канале.
Он отметил, что опасность БПЛА в Ленинградской области снята.
Сотрудник МЧС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Пожарный поезд направили в район возгорания на терминале в Усть-Луге
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКингисеппский районЛенинградская областьИвангородАлександр Дрозденко
 
 
