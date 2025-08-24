https://ria.ru/20250824/bespilotniki-2037256793.html

В Ленинградской области сбили еще два беспилотника

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Еще два беспилотника уничтожены в Кингисеппском районе Ленинградской области: один сбит средствами ПВО, другой подавлен средствами РЭБ вблизи Ивангорода, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Ранее он сообщал, что утром в воскресенье над портом Усть-Луга уничтожено десять БПЛА, а над Кингисеппским районом сбито еще два. "Еще 2 беспилотника уничтожены в Кингисеппском районе. Один сбит средствами ПВО, другой подавлен средствами РЭБ вблизи Ивангорода", - написал Дрозденко в Telegram-канале. Он отметил, что опасность БПЛА в Ленинградской области снята.

