https://ria.ru/20250824/bespilotniki-2037249320.html
В Ленинградской области сбили еще два украинских дрона
В Ленинградской области сбили еще два украинских дрона - РИА Новости, 24.08.2025
В Ленинградской области сбили еще два украинских дрона
Еще два беспилотника сбиты над Кингисеппским районом Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T09:33:00+03:00
2025-08-24T09:33:00+03:00
2025-08-24T09:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
кингисеппский район
ленинградская область
усть-луга
александр дрозденко
новатэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94041b86e490155547b9fdf00735883.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Еще два беспилотника сбиты над Кингисеппским районом Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Ранее он сообщал, что ПВО уничтожила четыре беспилотника в Кингисеппском районе Ленинградской области. Позднее Дрозденко сообщил, что обломки дрона стали причиной возгорания на терминале "Новатэк", десять БПЛА уничтожено утром в воскресенье над портом Усть-Луга. "Над Кингисеппским районом сбито еще 2 БПЛА", - написал Дрозденко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кингисеппский район
ленинградская область
усть-луга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e6421a6f1f278f963fd3152484b3928.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, кингисеппский район, ленинградская область, усть-луга, александр дрозденко, новатэк
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Кингисеппский район, Ленинградская область, Усть-Луга, Александр Дрозденко, Новатэк
В Ленинградской области сбили еще два украинских дрона
Дрозденко: над Кингисеппским районом в Ленинградской области сбили еще два дрона