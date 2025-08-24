https://ria.ru/20250824/bespilotniki-2037249320.html

В Ленинградской области сбили еще два украинских дрона

Еще два беспилотника сбиты над Кингисеппским районом Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Еще два беспилотника сбиты над Кингисеппским районом Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Ранее он сообщал, что ПВО уничтожила четыре беспилотника в Кингисеппском районе Ленинградской области. Позднее Дрозденко сообщил, что обломки дрона стали причиной возгорания на терминале "Новатэк", десять БПЛА уничтожено утром в воскресенье над портом Усть-Луга. "Над Кингисеппским районом сбито еще 2 БПЛА", - написал Дрозденко в Telegram-канале.

Ольга Фомченкова

