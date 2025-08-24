Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области сбили еще два украинских дрона
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 24.08.2025 (обновлено: 09:38 24.08.2025)
В Ленинградской области сбили еще два украинских дрона
Еще два беспилотника сбиты над Кингисеппским районом Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 24.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
кингисеппский район
ленинградская область
усть-луга
александр дрозденко
новатэк
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Еще два беспилотника сбиты над Кингисеппским районом Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Ранее он сообщал, что ПВО уничтожила четыре беспилотника в Кингисеппском районе Ленинградской области. Позднее Дрозденко сообщил, что обломки дрона стали причиной возгорания на терминале "Новатэк", десять БПЛА уничтожено утром в воскресенье над портом Усть-Луга. "Над Кингисеппским районом сбито еще 2 БПЛА", - написал Дрозденко в Telegram-канале.
безопасность, кингисеппский район, ленинградская область, усть-луга, александр дрозденко, новатэк
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Кингисеппский район, Ленинградская область, Усть-Луга, Александр Дрозденко, Новатэк
ЗРК "Тор-М2"
ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Еще два беспилотника сбиты над Кингисеппским районом Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Ранее он сообщал, что ПВО уничтожила четыре беспилотника в Кингисеппском районе Ленинградской области. Позднее Дрозденко сообщил, что обломки дрона стали причиной возгорания на терминале "Новатэк", десять БПЛА уничтожено утром в воскресенье над портом Усть-Луга.
"Над Кингисеппским районом сбито еще 2 БПЛА", - написал Дрозденко в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКингисеппский районЛенинградская областьУсть-ЛугаАлександр ДрозденкоНоватэк
 
 
