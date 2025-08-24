https://ria.ru/20250824/bespilotniki-2037236757.html

В Дагестане объявили опасность атаки беспилотников

В Дагестане объявили опасность атаки беспилотников

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Дагестане, сообщает региональное ГУ МЧС."Внимание! Опасность атки БПЛА на территории Республики Дагестан 05.00 (совпадает с мск - ред.). По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие. Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

