https://ria.ru/20250824/bespilotnik-2037259998.html
Над Ленинградской областью сбили украинский беспилотник
Над Ленинградской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 24.08.2025
Над Ленинградской областью сбили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО сбили утром в воскресенье украинский беспилотник над Ленинградской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T11:39:00+03:00
2025-08-24T11:39:00+03:00
2025-08-24T11:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ленинградская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили утром в воскресенье украинский беспилотник над Ленинградской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Около 10.05 мск дежурными средствами ПВО перехвачен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Ленинградской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250824/pozhar-2037256339.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ленинградская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ленинградская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Ленинградской областью сбили украинский беспилотник
МО: ПВО около 10:05 мск сбила украинский беспилотник над Ленинградской областью