Над Ленинградской областью сбили украинский беспилотник
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:39 24.08.2025
Над Ленинградской областью сбили украинский беспилотник
специальная военная операция на украине
безопасность
ленинградская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили утром в воскресенье украинский беспилотник над Ленинградской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Около 10.05 мск дежурными средствами ПВО перехвачен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Ленинградской области", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили утром в воскресенье украинский беспилотник над Ленинградской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Около 10.05 мск дежурными средствами ПВО перехвачен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Ленинградской области", - говорится в сообщении.
