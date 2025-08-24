https://ria.ru/20250824/bespilotnik-2037259998.html

Над Ленинградской областью сбили украинский беспилотник

Над Ленинградской областью сбили украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО сбили утром в воскресенье украинский беспилотник над Ленинградской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили утром в воскресенье украинский беспилотник над Ленинградской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Около 10.05 мск дежурными средствами ПВО перехвачен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Ленинградской области", - говорится в сообщении.

