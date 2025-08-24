Рейтинг@Mail.ru
Переводчик Путина рассказал о пейзажах Аляски - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/alyaska-2037294465.html
Переводчик Путина рассказал о пейзажах Аляски
Переводчик Путина рассказал о пейзажах Аляски - РИА Новости, 24.08.2025
Переводчик Путина рассказал о пейзажах Аляски
Российский переводчик, старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков, который сопровождал президента РФ Владимира Путина на... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T15:18:00+03:00
2025-08-24T15:18:00+03:00
в мире
россия
аляска
сша
владимир путин
павел зарубин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034672497_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0bf9998e3d700cf0fb4e679f316a7cfe.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российский переводчик, старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков, который сопровождал президента РФ Владимира Путина на саммите в Анкоридже, рассказал, что пейзажи Аляски напомнили ему российские. "Мы переночевали одну ночь на Аляске. Смотрели на местные красоты. Пейзаж, кстати, напоминает наши российские просторы", - сказал Садыков. Комментарий переводчика опубликовал в своём Telegram-канале журналист России 1 Павел Зарубин. На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250824/ministry-2037292225.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034672497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8e61599a83e960609126dc8c072b0501.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, аляска, сша, владимир путин, павел зарубин, дональд трамп
В мире, Россия, Аляска, США, Владимир Путин, Павел Зарубин, Дональд Трамп
Переводчик Путина рассказал о пейзажах Аляски

Садыков рассказал, что пейзажи Аляски напомнили ему российские

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкОкраина города Фэрбанкс на Аляске
Окраина города Фэрбанкс на Аляске - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Окраина города Фэрбанкс на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российский переводчик, старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков, который сопровождал президента РФ Владимира Путина на саммите в Анкоридже, рассказал, что пейзажи Аляски напомнили ему российские.
"Мы переночевали одну ночь на Аляске. Смотрели на местные красоты. Пейзаж, кстати, напоминает наши российские просторы", - сказал Садыков.
Комментарий переводчика опубликовал в своём Telegram-канале журналист России 1 Павел Зарубин.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Пресс-центр саммита России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Министры обороны России и США пожали руки после саммита на Аляске
15:03
 
В миреРоссияАляскаСШАВладимир ПутинПавел ЗарубинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала