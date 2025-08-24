https://ria.ru/20250824/alyaska-2037294465.html
Переводчик Путина рассказал о пейзажах Аляски
Переводчик Путина рассказал о пейзажах Аляски - РИА Новости, 24.08.2025
Переводчик Путина рассказал о пейзажах Аляски
Российский переводчик, старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков, который сопровождал президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российский переводчик, старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков, который сопровождал президента РФ Владимира Путина на саммите в Анкоридже, рассказал, что пейзажи Аляски напомнили ему российские. "Мы переночевали одну ночь на Аляске. Смотрели на местные красоты. Пейзаж, кстати, напоминает наши российские просторы", - сказал Садыков. Комментарий переводчика опубликовал в своём Telegram-канале журналист России 1 Павел Зарубин. На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Переводчик Путина рассказал о пейзажах Аляски
