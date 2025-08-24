https://ria.ru/20250824/aeroporty-2037256960.html

В аэропортах Петербурга и Пскова сняли ограничения на полеты

В аэропортах Петербурга и Пскова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 24.08.2025

В аэропортах Петербурга и Пскова сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском "Пулково" и аэропорту Пскова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T11:04:00+03:00

2025-08-24T11:04:00+03:00

2025-08-24T11:05:00+03:00

псков

артем кореняко

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

санкт-петербург

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930679835_0:331:3050:2048_1920x0_80_0_0_5bf954977a7a41ab58bf9c635cc634ac.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском "Пулково" и аэропорту Пскова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорты Пулково; Псков. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале. Он отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250824/tambov-2037245009.html

псков

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

псков, артем кореняко, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкт-петербург, общество