https://ria.ru/20250824/aeroporty-2037256960.html
В аэропортах Петербурга и Пскова сняли ограничения на полеты
В аэропортах Петербурга и Пскова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 24.08.2025
В аэропортах Петербурга и Пскова сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском "Пулково" и аэропорту Пскова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T11:04:00+03:00
2025-08-24T11:04:00+03:00
2025-08-24T11:05:00+03:00
псков
артем кореняко
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
санкт-петербург
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930679835_0:331:3050:2048_1920x0_80_0_0_5bf954977a7a41ab58bf9c635cc634ac.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском "Пулково" и аэропорту Пскова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорты Пулково; Псков. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале. Он отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250824/tambov-2037245009.html
псков
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930679835_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_535266dd40d1b94cba4a16cc4dc49e49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псков, артем кореняко, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкт-петербург, общество
Псков, Артем Кореняко, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Санкт-Петербург, Общество
В аэропортах Петербурга и Пскова сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла ограничения на полеты в Пулково и аэропорте Пскова