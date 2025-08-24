https://ria.ru/20250824/aeroflot-2037340278.html
"Аэрофлот" за сутки выполнил 270 рейсов
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" на 22.00 мск 24 августа выполнила 270 рейсов, 24 отменила из-за ограничений воздушного пространства, сообщил перевозчик.
"По состоянию на 22.00 мск 24 августа авиакомпанией выполнено 270 рейсов. В связи с введением ограничений воздушного пространства отменено 24 рейса. Пассажиры были переоформлены на последующие рейсы, им предложены другие даты вылета, а также осуществляется возврат денежных средств", - сообщила авиакомпания.
По данным компании, в аэропортах Москвы
и Санкт-Петербурга
спокойная обстановка, очереди в кассах и зонах регистрации отсутствуют. Все службы работают в усиленном режиме.
Пассажирам задержанных рейсов предоставляем бутилированную воду, добавил перевозчик.
"Все воздушные суда сегодня совершили посадки в аэропортах назначения, уходов на запасные аэродромы не было", - подчеркнули в компании.