Рейтинг@Mail.ru
У побережья Камчатки произошло два землетрясения магнитудой свыше 5 - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/zemletryaseniya--2037140234.html
У побережья Камчатки произошло два землетрясения магнитудой свыше 5
У побережья Камчатки произошло два землетрясения магнитудой свыше 5 - РИА Новости, 23.08.2025
У побережья Камчатки произошло два землетрясения магнитудой свыше 5
Два землетрясения магнитудой свыше 5,0 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки в субботу, 23 августа, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T11:25:00+03:00
2025-08-23T11:25:00+03:00
российская академия наук
камчатка
петропавловск-камчатский
тихий океан
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_da14a20d84dbe73490c7c19949efd3b3.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 авг – РИА Новости. Два землетрясения магнитудой свыше 5,0 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки в субботу, 23 августа, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН. "Время UTC: 23 августа 2025 года 07:58:27 (камчатское 19.58, московское 10.58 – ред.). Координаты: 51.3185 северной широты, 160.0980 восточной долготы. Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 219 километров. Глубина: 25,7 километра. Магнитуда: 5,2", — сообщили в ведомстве. Первое землетрясение произошло тремя часами ранее. "Время UTC: 23 августа 2025 года 04:22:26 (камчатское 16.22, московское 07.22. Координаты: 51.9587 северной широты, 160.5383 восточной долготы. Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 180 километров. Глубина: 60,1 километра. Магнитуда: 5,3", — передали ученые данные мониторинга. Эпицентры подземных толчков располагались в акватории Тихого океана. Очаги землетрясений залегали на разных глубинах — 60,1 и 25,7 километра. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
https://ria.ru/20250822/zemletryasenie-2036889693.html
https://ria.ru/20250820/dzhakarta-2036535965.html
камчатка
петропавловск-камчатский
тихий океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_256:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_740e06333bea9d68f5d93e5e186cf53e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российская академия наук, камчатка, петропавловск-камчатский, тихий океан, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
Российская академия наук, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
У побережья Камчатки произошло два землетрясения магнитудой свыше 5

Два землетрясения магнитудой свыше 5,0 произошли у восточного побережья Камчатки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 авг – РИА Новости. Два землетрясения магнитудой свыше 5,0 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки в субботу, 23 августа, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
"Время UTC: 23 августа 2025 года 07:58:27 (камчатское 19.58, московское 10.58 – ред.). Координаты: 51.3185 северной широты, 160.0980 восточной долготы. Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 219 километров. Глубина: 25,7 километра. Магнитуда: 5,2", — сообщили в ведомстве.
Пролив Дрейка в бухте Биологов в Антарктиде - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 8,0 в проливе Дрейка
22 августа, 05:37
Первое землетрясение произошло тремя часами ранее. "Время UTC: 23 августа 2025 года 04:22:26 (камчатское 16.22, московское 07.22. Координаты: 51.9587 северной широты, 160.5383 восточной долготы. Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 180 километров. Глубина: 60,1 километра. Магнитуда: 5,3", — передали ученые данные мониторинга.
Эпицентры подземных толчков располагались в акватории Тихого океана. Очаги землетрясений залегали на разных глубинах — 60,1 и 25,7 километра.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В Джакарте произошло ощутимое землетрясение
20 августа, 16:19
 
Российская академия наукКамчаткаПетропавловск-КамчатскийТихий океанЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала