У побережья Камчатки произошло два землетрясения магнитудой свыше 5

У побережья Камчатки произошло два землетрясения магнитудой свыше 5 - РИА Новости, 23.08.2025

У побережья Камчатки произошло два землетрясения магнитудой свыше 5

Два землетрясения магнитудой свыше 5,0 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки в субботу, 23 августа, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой... РИА Новости, 23.08.2025

П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 авг – РИА Новости. Два землетрясения магнитудой свыше 5,0 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки в субботу, 23 августа, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН. "Время UTC: 23 августа 2025 года 07:58:27 (камчатское 19.58, московское 10.58 – ред.). Координаты: 51.3185 северной широты, 160.0980 восточной долготы. Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 219 километров. Глубина: 25,7 километра. Магнитуда: 5,2", — сообщили в ведомстве. Первое землетрясение произошло тремя часами ранее. "Время UTC: 23 августа 2025 года 04:22:26 (камчатское 16.22, московское 07.22. Координаты: 51.9587 северной широты, 160.5383 восточной долготы. Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 180 километров. Глубина: 60,1 километра. Магнитуда: 5,3", — передали ученые данные мониторинга. Эпицентры подземных толчков располагались в акватории Тихого океана. Очаги землетрясений залегали на разных глубинах — 60,1 и 25,7 километра. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.

