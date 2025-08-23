https://ria.ru/20250823/zemletryasenie-2037112996.html

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. У побережья Камчатки произошло зелметрясение магнитудой 5,8 произошло, сообщает филиал ФИЦ ЕГС РАН в Telegram-канале."Время UTC: 23 AUG 2025 03.44 (6.44 мск. — Прим. ред.). Координаты: 50.7577, 157.4857. Расстояние от ПК: 268. Глубина (КМ): 64,2. Магнитуда: 5,8", — говорится в публикации.Тридцатого июля в этом регионе произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки — повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.По данным сейсмологов, интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается.

