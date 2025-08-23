Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что готов к любому формату встречи с Путиным - РИА Новости, 23.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:32 23.08.2025
Зеленский заявил, что готов к любому формату встречи с Путиным
Зеленский заявил, что готов к любому формату встречи с Путиным - РИА Новости, 23.08.2025
Зеленский заявил, что готов к любому формату встречи с Путиным
Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что готов к любому формату встречи с президентом России Владимиром Путиным, об этом он написал в своем... РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что готов к любому формату встречи с президентом России Владимиром Путиным, об этом он написал в своем Telegram-канале. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг объявил, что Путин готов ко встрече с Зеленским, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны. По словам Лаврова, позиция Украины говорит о том, что киевский режим хочет подорвать усилия США по урегулированию, Москва при этом тесно сотрудничает с Вашингтоном по этому треку для устранения первопричин кризиса. "В очередной раз подтвердил, что готов к любому формату встречи с российским главой", - написал Зеленский, при этом вновь бездоказательно обвинил Россию в затягивании процесса. Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Как подчеркнул в среду Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также уточнил, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.
Зеленский заявил, что готов к любому формату встречи с Путиным

Зеленский в очередной раз заявил о готовности к любому формату встречи с Путиным

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что готов к любому формату встречи с президентом России Владимиром Путиным, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг объявил, что Путин готов ко встрече с Зеленским, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны. По словам Лаврова, позиция Украины говорит о том, что киевский режим хочет подорвать усилия США по урегулированию, Москва при этом тесно сотрудничает с Вашингтоном по этому треку для устранения первопричин кризиса.
"В очередной раз подтвердил, что готов к любому формату встречи с российским главой", - написал Зеленский, при этом вновь бездоказательно обвинил Россию в затягивании процесса.
Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Как подчеркнул в среду Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также уточнил, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.
