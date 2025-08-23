https://ria.ru/20250823/zakharova-2037158124.html

Захарова назвала смерть Вышинского утратой для мировой журналистики

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Кончина исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" и члена СПЧ Кирилла Вышинского – это утрата для мировой журналистики, он - настоящий и неподдельный борец за права человека и свободу слова, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее в субботу стало известно, что журналист, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский скончался в Москве после тяжелой болезни. "Это колоссальная утрата для мировой журналистики. Это настоящий, неподдельный, истинный борец за права человека, за свободу слова. Я приношу глубочайшие соболезнования его родным и близким, но близким для него было огромное количество людей", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24". Захарова добавила, что несмотря на то, что Вышинский прошёл застенки киевского режима, он нашёл в себе силы после освобождения бороться дальше за других, за своих товарищей. "Это человек, который был надёжным другом, товарищем, принимал участие в международных конференциях, симпозиумах. Пытался достучаться до мирового сообщества, чтобы донести правду о зверствах киевского режима", - отметила она. Вышинский скончался в Москве в субботу после тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", он был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".

