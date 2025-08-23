Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 430 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 23.08.2025 (обновлено: 12:24 23.08.2025)
https://ria.ru/20250823/vsu--2037147931.html
ВСУ потеряли более 430 военных в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли более 430 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 23.08.2025
ВСУ потеряли более 430 военных в зоне действий "Центра" за сутки
Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T12:20:00+03:00
2025-08-23T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
днепропетровская область
димитров
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981411302_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_337bcd454944f8b48e2ea74a7a7a3c94.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Димитров, Красноармейск, Белицкое, Сухой Яр, Муравка, Родинское, Новопавловка, Чунишино Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили более 430 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер Spartan и бронеавтомобиль Mastiff производства Великобритании. Уничтожены 13 автомобилей, три артиллерийских орудия и две радиолокационные станции RADA производства Израиля", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
днепропетровская область
димитров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981411302_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ad51ced4a9765fa78f1b08422b9b2c88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, красноармейск, днепропетровская область, димитров, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Днепропетровская область, Димитров, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 430 военных в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли более 430 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Ураган". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Димитров, Красноармейск, Белицкое, Сухой Яр, Муравка, Родинское, Новопавловка, Чунишино Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 430 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер Spartan и бронеавтомобиль Mastiff производства Великобритании. Уничтожены 13 автомобилей, три артиллерийских орудия и две радиолокационные станции RADA производства Израиля", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасноармейскДнепропетровская областьДимитровВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала