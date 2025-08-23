https://ria.ru/20250823/vsu--2037147931.html
ВСУ потеряли более 430 военных в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли более 430 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 23.08.2025
ВСУ потеряли более 430 военных в зоне действий "Центра" за сутки
Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T12:20:00+03:00
2025-08-23T12:20:00+03:00
2025-08-23T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
днепропетровская область
димитров
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981411302_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_337bcd454944f8b48e2ea74a7a7a3c94.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Димитров, Красноармейск, Белицкое, Сухой Яр, Муравка, Родинское, Новопавловка, Чунишино Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили более 430 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер Spartan и бронеавтомобиль Mastiff производства Великобритании. Уничтожены 13 автомобилей, три артиллерийских орудия и две радиолокационные станции RADA производства Израиля", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
днепропетровская область
димитров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981411302_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ad51ced4a9765fa78f1b08422b9b2c88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, красноармейск, днепропетровская область, димитров, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Днепропетровская область, Димитров, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 430 военных в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли более 430 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки