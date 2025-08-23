https://ria.ru/20250823/vsu--2037147931.html

ВСУ потеряли более 430 военных в зоне действий "Центра" за сутки

Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Димитров, Красноармейск, Белицкое, Сухой Яр, Муравка, Родинское, Новопавловка, Чунишино Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили более 430 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер Spartan и бронеавтомобиль Mastiff производства Великобритании. Уничтожены 13 автомобилей, три артиллерийских орудия и две радиолокационные станции RADA производства Израиля", - говорится в сводке министерства.

