В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения

В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения - РИА Новости, 23.08.2025

В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Ульяновска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Ульяновска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Ульяновск ("Баратаевка"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.

