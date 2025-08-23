https://ria.ru/20250823/uljanovsk-2037207775.html
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения - РИА Новости, 23.08.2025
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Ульяновска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T19:59:00+03:00
2025-08-23T19:59:00+03:00
2025-08-23T19:59:00+03:00
ульяновск
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732669820_9:0:837:466_1920x0_80_0_0_5fd331c3136b54694ae4164d60c9e904.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Ульяновска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Ульяновск ("Баратаевка"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250823/kirov-2037204441.html
ульяновск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732669820_43:0:664:466_1920x0_80_0_0_449a6eb54eb5d0fb533b16fdb2dc7a47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновск, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Ульяновск, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на прием воздушных судов