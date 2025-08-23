https://ria.ru/20250823/ukraina-2037215930.html

Президент ЮАР обсудил с Зеленским и Макроном урегулирование на Украине

Президент ЮАР обсудил с Зеленским и Макроном урегулирование на Украине

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса обсудил с Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Финляндии Александром Стуббом их видение урегулирования украинского конфликта, сообщила канцелярия южноафриканского лидера. "Президент Рамафоса поговорил с Владимиром Зеленским… президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Финляндии Александром Стуббом… во всех обсуждениях европейские лидеры открыто поделились своими взглядами (на урегулирование конфликта - ред.), высоко оценили роль ЮАР во взаимодействии с обеими сторонами конфликта и заверили президента Рамафосу в твердой решимости поддерживать усилия, направленные на завершение (конфликта - ред.)", - говорится в заявлении. Рамафоса также высказался в пользу проведения двусторонней и трехсторонней встреч с участием Зеленского и лидеров РФ и США, призвав все стороны к продолжению работы, направленной на мирное урегулирование. Президент ЮАР высоко оценил разговор, который состоялся между ним и президентом РФ Владимиром Путиным на прошлой неделе. Ранее Макрон сообщил, что обсудил с Рамафосой международную повестку, включая украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, тему украинского конфликта лидеры обсудили в контексте "встречи, которая состоялась в понедельник в Вашингтоне". Как сообщала 18 августа пресс-служба Кремля, президент ЮАР Сирил Рамафоса в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров ряда стран ЕС.

