Президент ЮАР обсудил с Зеленским и Макроном урегулирование на Украине

21:11 23.08.2025 (обновлено: 23:21 23.08.2025)
в мире
юар
россия
франция
сирил рамафоса
владимир зеленский
эммануэль макрон
евросоюз
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса обсудил с Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Финляндии Александром Стуббом их видение урегулирования украинского конфликта, сообщила канцелярия южноафриканского лидера. "Президент Рамафоса поговорил с Владимиром Зеленским… президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Финляндии Александром Стуббом… во всех обсуждениях европейские лидеры открыто поделились своими взглядами (на урегулирование конфликта - ред.), высоко оценили роль ЮАР во взаимодействии с обеими сторонами конфликта и заверили президента Рамафосу в твердой решимости поддерживать усилия, направленные на завершение (конфликта - ред.)", - говорится в заявлении. Рамафоса также высказался в пользу проведения двусторонней и трехсторонней встреч с участием Зеленского и лидеров РФ и США, призвав все стороны к продолжению работы, направленной на мирное урегулирование. Президент ЮАР высоко оценил разговор, который состоялся между ним и президентом РФ Владимиром Путиным на прошлой неделе. Ранее Макрон сообщил, что обсудил с Рамафосой международную повестку, включая украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, тему украинского конфликта лидеры обсудили в контексте "встречи, которая состоялась в понедельник в Вашингтоне". Как сообщала 18 августа пресс-служба Кремля, президент ЮАР Сирил Рамафоса в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров ряда стран ЕС.
юар
россия
франция
в мире, юар, россия, франция, сирил рамафоса, владимир зеленский, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, ЮАР, Россия, Франция, Сирил Рамафоса, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Евросоюз
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСирил Рамафоза
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Сирил Рамафоза. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса обсудил с Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Финляндии Александром Стуббом их видение урегулирования украинского конфликта, сообщила канцелярия южноафриканского лидера.
"Президент Рамафоса поговорил с Владимиром Зеленским… президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Финляндии Александром Стуббом… во всех обсуждениях европейские лидеры открыто поделились своими взглядами (на урегулирование конфликта - ред.), высоко оценили роль ЮАР во взаимодействии с обеими сторонами конфликта и заверили президента Рамафосу в твердой решимости поддерживать усилия, направленные на завершение (конфликта - ред.)", - говорится в заявлении.
Рамафоса также высказался в пользу проведения двусторонней и трехсторонней встреч с участием Зеленского и лидеров РФ и США, призвав все стороны к продолжению работы, направленной на мирное урегулирование.
Президент ЮАР высоко оценил разговор, который состоялся между ним и президентом РФ Владимиром Путиным на прошлой неделе.
Ранее Макрон сообщил, что обсудил с Рамафосой международную повестку, включая украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, тему украинского конфликта лидеры обсудили в контексте "встречи, которая состоялась в понедельник в Вашингтоне".
Как сообщала 18 августа пресс-служба Кремля, президент ЮАР Сирил Рамафоса в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров ряда стран ЕС.
В миреЮАРРоссияФранцияСирил РамафосаВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронЕвросоюз
 
 
