Украинские власти намерены эвакуировать около 237 тысяч человек

Украинские власти намерены эвакуировать около 237 тысяч человек

2025-08-23T15:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

днепропетровская область

денис пушилин

вооруженные силы украины

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украинские власти намерены эвакуировать около 237 тысяч граждан из прифронтовых районов, следует из заявления украинского министерства развития общин и территорий. Как отмечается в публикации, за лето 2025 года украинские власти эвакуировали более 64 тысяч человек из Днепропетровской области и подконтрольной ВСУ территории ДНР. "Около 237 тысяч человек нуждаются в эвакуации. Это те люди, которые продолжают проживать в опасных зонах, среди них почти 17,2 тысячи детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители. В конце декабря глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.

