Украинские власти намерены эвакуировать около 237 тысяч человек - РИА Новости, 23.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:30 23.08.2025
Украинские власти намерены эвакуировать около 237 тысяч человек
Украинские власти намерены эвакуировать около 237 тысяч человек
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украинские власти намерены эвакуировать около 237 тысяч граждан из прифронтовых районов, следует из заявления украинского министерства развития общин и территорий. Как отмечается в публикации, за лето 2025 года украинские власти эвакуировали более 64 тысяч человек из Днепропетровской области и подконтрольной ВСУ территории ДНР. "Около 237 тысяч человек нуждаются в эвакуации. Это те люди, которые продолжают проживать в опасных зонах, среди них почти 17,2 тысячи детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители. В конце декабря глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украинские власти намерены эвакуировать около 237 тысяч граждан из прифронтовых районов, следует из заявления украинского министерства развития общин и территорий.
Как отмечается в публикации, за лето 2025 года украинские власти эвакуировали более 64 тысяч человек из Днепропетровской области и подконтрольной ВСУ территории ДНР.
"Около 237 тысяч человек нуждаются в эвакуации. Это те люди, которые продолжают проживать в опасных зонах, среди них почти 17,2 тысячи детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
В конце декабря глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Часть жителей Херсона отказалась от эвакуации, заявил Сальдо
15 августа, 05:36
 
