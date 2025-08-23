https://ria.ru/20250823/strelba-2037109715.html
КНДР обвинила Южную Корею в стрельбе у границы
2025-08-23T05:28:00+03:00
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Южная Корея произвела более десяти предупредительных выстрелов из пулемета против военных из КНДР в районе южной границы страны, передает ЦТАК со ссылкой на заместителя начальника генштаба Корейской народной армии."Девятнадцатого августа военные подстрекатели войны армии РК совершили серьезную провокацию: сделали более десяти предупредительных выстрелов из крупнокалиберного пулемета калибром 12,7 миллиметра против наших военнослужащих, которые вели строительство увековечения заграждений вблизи южной пограничной линии", — говорится в пресс-релизе. В КНДР расценили произошедшее как "очень тревожное предзнаменование".Там также предупредили, что такой инцидент чреват неконтролируемым состоянием в районе, где огромные вооруженные контингенты находятся в состоянии противостояния.
