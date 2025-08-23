https://ria.ru/20250823/spasenie-2037115162.html
Бельгийца со сломанной ногой эвакуировали в горах в Казахстане
Бельгийца со сломанной ногой эвакуировали в горах в Казахстане - РИА Новости, 23.08.2025
Бельгийца со сломанной ногой эвакуировали в горах в Казахстане
Гражданина Бельгии спасли в горах возле Алма-Аты, который сломал ногу на высоте 4000 метров, сообщает в субботу пресс-служба МЧС Казахстана.
2025-08-23T07:28:00+03:00
2025-08-23T07:28:00+03:00
2025-08-23T07:28:00+03:00
АСТАНА, 23 авг - РИА Новости. Гражданина Бельгии спасли в горах возле Алма-Аты, который сломал ногу на высоте 4000 метров, сообщает в субботу пресс-служба МЧС Казахстана. "В горах Заилийского Алатау, на перевале Молодёжный, произошла экстремальная ситуация. 45-летний гражданин Бельгии во время восхождения сломал ногу и оказался полностью обездвижен. Его супруга позвонила в 112... До пострадавшего добрались за три часа. После оказания первой помощи начался самый тяжёлый этап - пеший спуск по горной тропе. Он занял около пяти часов", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что на помощь выдвинулись две группировки спасателей МЧС с контрольно-спасательных пунктов "Туюк-Су" и "Музтау". Сообщается, что в итоге мужчину доставили к плотине Медео и передали врачам Центра медицины катастроф МЧС, которые госпитализировали его в больницу Алма-Аты.
