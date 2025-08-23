Рейтинг@Mail.ru
Бельгийца со сломанной ногой эвакуировали в горах в Казахстане
07:28 23.08.2025
Бельгийца со сломанной ногой эвакуировали в горах в Казахстане
Бельгийца со сломанной ногой эвакуировали в горах в Казахстане
Гражданина Бельгии спасли в горах возле Алма-Аты, который сломал ногу на высоте 4000 метров, сообщает в субботу пресс-служба МЧС Казахстана. РИА Новости, 23.08.2025
в мире
бельгия
алма-ата
казахстан
АСТАНА, 23 авг - РИА Новости. Гражданина Бельгии спасли в горах возле Алма-Аты, который сломал ногу на высоте 4000 метров, сообщает в субботу пресс-служба МЧС Казахстана. "В горах Заилийского Алатау, на перевале Молодёжный, произошла экстремальная ситуация. 45-летний гражданин Бельгии во время восхождения сломал ногу и оказался полностью обездвижен. Его супруга позвонила в 112... До пострадавшего добрались за три часа. После оказания первой помощи начался самый тяжёлый этап - пеший спуск по горной тропе. Он занял около пяти часов", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что на помощь выдвинулись две группировки спасателей МЧС с контрольно-спасательных пунктов "Туюк-Су" и "Музтау". Сообщается, что в итоге мужчину доставили к плотине Медео и передали врачам Центра медицины катастроф МЧС, которые госпитализировали его в больницу Алма-Аты.
в мире, бельгия, алма-ата, казахстан
В мире, Бельгия, Алма-Ата, Казахстан
Бельгийца со сломанной ногой эвакуировали в горах в Казахстане

Бельгийца со сломанной ногой эвакуировали в горах в Казахстане с 4000 метров

© Depositphotos.com / LyazaTretyakovaАвтомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Depositphotos.com / LyazaTretyakova
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АСТАНА, 23 авг - РИА Новости. Гражданина Бельгии спасли в горах возле Алма-Аты, который сломал ногу на высоте 4000 метров, сообщает в субботу пресс-служба МЧС Казахстана.
"В горах Заилийского Алатау, на перевале Молодёжный, произошла экстремальная ситуация. 45-летний гражданин Бельгии во время восхождения сломал ногу и оказался полностью обездвижен. Его супруга позвонила в 112... До пострадавшего добрались за три часа. После оказания первой помощи начался самый тяжёлый этап - пеший спуск по горной тропе. Он занял около пяти часов", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на помощь выдвинулись две группировки спасателей МЧС с контрольно-спасательных пунктов "Туюк-Су" и "Музтау". Сообщается, что в итоге мужчину доставили к плотине Медео и передали врачам Центра медицины катастроф МЧС, которые госпитализировали его в больницу Алма-Аты.
Эвакуация альпиниста с Эльбруса спасателями МЧС России
На Эльбрусе спасли запросившего помощь альпиниста из Иркутска
7 мая 2024, 16:50
 
В миреБельгияАлма-АтаКазахстан
 
 
