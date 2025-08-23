https://ria.ru/20250823/solntse-2037226992.html
На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце произошла сильная вспышка - РИА Новости, 23.08.2025
На Солнце произошла сильная вспышка
Сильная вспышка произошла на Солнце в субботу вечером, ей присвоен балл М1.9, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T23:57:00+03:00
2025-08-23T23:57:00+03:00
2025-08-23T23:57:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149947/98/1499479843_0:329:1500:1173_1920x0_80_0_0_292ada31b5978b0d3a747b28e171344d.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сильная вспышка произошла на Солнце в субботу вечером, ей присвоен балл М1.9, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Последняя вспышка произошла сегодня в 23.06 ( по мск - ред.) — уровень M1.9 (сильная)", - говорится в сообщении на сайте Лаборатории. Как следует из приведённых данных, всего за этот день произошло восемь вспышек на Солнце, из них семь меньшего класса С. Ранее учёные Лаборатории сообщили, что центры активности на звезде выходят на сторону, обращённую к Земле, в связи с чем ожидается значительный рост числа вспышек.
https://ria.ru/20250823/solntse-2037193822.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149947/98/1499479843_0:188:1500:1313_1920x0_80_0_0_cd4ac31b92ca0d8018c1c05879f38cc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Наука, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
На Солнце произошла сильная вспышка
ИКИ РАН: на Солнце произошла сильная вспышка, ей присвоен балл М1.9