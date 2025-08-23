Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошла сильная вспышка - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
23:57 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/solntse-2037226992.html
На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце произошла сильная вспышка - РИА Новости, 23.08.2025
На Солнце произошла сильная вспышка
Сильная вспышка произошла на Солнце в субботу вечером, ей присвоен балл М1.9, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T23:57:00+03:00
2025-08-23T23:57:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149947/98/1499479843_0:329:1500:1173_1920x0_80_0_0_292ada31b5978b0d3a747b28e171344d.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сильная вспышка произошла на Солнце в субботу вечером, ей присвоен балл М1.9, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Последняя вспышка произошла сегодня в 23.06 ( по мск - ред.) — уровень M1.9 (сильная)", - говорится в сообщении на сайте Лаборатории. Как следует из приведённых данных, всего за этот день произошло восемь вспышек на Солнце, из них семь меньшего класса С. Ранее учёные Лаборатории сообщили, что центры активности на звезде выходят на сторону, обращённую к Земле, в связи с чем ожидается значительный рост числа вспышек.
https://ria.ru/20250823/solntse-2037193822.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149947/98/1499479843_0:188:1500:1313_1920x0_80_0_0_cd4ac31b92ca0d8018c1c05879f38cc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Наука, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
На Солнце произошла сильная вспышка

ИКИ РАН: на Солнце произошла сильная вспышка, ей присвоен балл М1.9

© NASA / GSFC/Solar Dynamics ObservatoryСолнечная вспышка
Солнечная вспышка - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© NASA / GSFC/Solar Dynamics Observatory
Солнечная вспышка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сильная вспышка произошла на Солнце в субботу вечером, ей присвоен балл М1.9, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Последняя вспышка произошла сегодня в 23.06 ( по мск - ред.) — уровень M1.9 (сильная)", - говорится в сообщении на сайте Лаборатории.
Как следует из приведённых данных, всего за этот день произошло восемь вспышек на Солнце, из них семь меньшего класса С.
Ранее учёные Лаборатории сообщили, что центры активности на звезде выходят на сторону, обращённую к Земле, в связи с чем ожидается значительный рост числа вспышек.
Вспышки на Солнце - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Активные области на Солнце поворачиваются в сторону Земли
Вчера, 17:44
 
НаукаЗемляРоссийская академия науквспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала