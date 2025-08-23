https://ria.ru/20250823/solntse-2037226992.html

На Солнце произошла сильная вспышка

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сильная вспышка произошла на Солнце в субботу вечером, ей присвоен балл М1.9, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Последняя вспышка произошла сегодня в 23.06 ( по мск - ред.) — уровень M1.9 (сильная)", - говорится в сообщении на сайте Лаборатории. Как следует из приведённых данных, всего за этот день произошло восемь вспышек на Солнце, из них семь меньшего класса С. Ранее учёные Лаборатории сообщили, что центры активности на звезде выходят на сторону, обращённую к Земле, в связи с чем ожидается значительный рост числа вспышек.

