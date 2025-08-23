Активные области на Солнце поворачиваются в сторону Земли

https://ria.ru/20250823/solntse-2037193822.html

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Крупные активные области и группы пятен, ставшие источником недавних сильных взрывов на обратной стороне Солнца, выходят из-за горизонта на видимую с Земли сторону, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "К Земле выходят центры активности, ответственные за недавние взрывы. Ожидается значительный рост числа вспышек", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. Отмечается, что сейчас из-за края солнечного диска пока показались вершины магнитных петель, которые "как кроны исполинских деревьев" поднимаются на 100-200 тысяч километров над поверхностью Солнца. При этом группы солнечных пятен, из которых "растут" петли, всё ещё скрыты за горизонтом, поэтому их размеры и сохраняющиеся в них запасы энергии неизвестны. Как подчеркнули в Лаборатории, последние дни в этих областях Солнца регистрировалась исключительно сильная активность. В результате произошедших там взрывов в космос ушло не менее трёх крупных протуберанцев и выбросов плазмы. Они все были направлены мимо Земли в сторону планеты Марс, но по мере продвижения активных областей к линии Солнце-Земля связанные с ними риски начнут сейчас быстро увеличиваться, а к концу следующей недели станут максимальными, предупредили учёные. "Пока, впрочем, непонятно, сохранятся ли здесь к тому времени запасы энергии или будут растрачены в более ранних взрывах. В любом случае риски сильных вспышек на ближайшие дни выставлены на одни из самых высоких за это лето уровней. Через несколько дней можно будет подвести промежуточные итоги, сколько и чего из этого досталось Земле", - рассказали в Лаборатории.

