Активные области на Солнце поворачиваются в сторону Земли
Активные области на Солнце поворачиваются в сторону Земли - РИА Новости, 23.08.2025
Активные области на Солнце поворачиваются в сторону Земли
Крупные активные области и группы пятен, ставшие источником недавних сильных взрывов на обратной стороне Солнца, выходят из-за горизонта на видимую с Земли... РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Крупные активные области и группы пятен, ставшие источником недавних сильных взрывов на обратной стороне Солнца, выходят из-за горизонта на видимую с Земли сторону, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "К Земле выходят центры активности, ответственные за недавние взрывы. Ожидается значительный рост числа вспышек", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. Отмечается, что сейчас из-за края солнечного диска пока показались вершины магнитных петель, которые "как кроны исполинских деревьев" поднимаются на 100-200 тысяч километров над поверхностью Солнца. При этом группы солнечных пятен, из которых "растут" петли, всё ещё скрыты за горизонтом, поэтому их размеры и сохраняющиеся в них запасы энергии неизвестны. Как подчеркнули в Лаборатории, последние дни в этих областях Солнца регистрировалась исключительно сильная активность. В результате произошедших там взрывов в космос ушло не менее трёх крупных протуберанцев и выбросов плазмы. Они все были направлены мимо Земли в сторону планеты Марс, но по мере продвижения активных областей к линии Солнце-Земля связанные с ними риски начнут сейчас быстро увеличиваться, а к концу следующей недели станут максимальными, предупредили учёные. "Пока, впрочем, непонятно, сохранятся ли здесь к тому времени запасы энергии или будут растрачены в более ранних взрывах. В любом случае риски сильных вспышек на ближайшие дни выставлены на одни из самых высоких за это лето уровней. Через несколько дней можно будет подвести промежуточные итоги, сколько и чего из этого досталось Земле", - рассказали в Лаборатории.
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Крупные активные области и группы пятен, ставшие источником недавних сильных взрывов на обратной стороне Солнца, выходят из-за горизонта на видимую с Земли сторону, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
выходят центры активности, ответственные за недавние взрывы. Ожидается значительный рост числа вспышек", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории
Отмечается, что сейчас из-за края солнечного диска пока показались вершины магнитных петель, которые "как кроны исполинских деревьев" поднимаются на 100-200 тысяч километров над поверхностью Солнца. При этом группы солнечных пятен, из которых "растут" петли, всё ещё скрыты за горизонтом, поэтому их размеры и сохраняющиеся в них запасы энергии неизвестны.
Как подчеркнули в Лаборатории, последние дни в этих областях Солнца регистрировалась исключительно сильная активность. В результате произошедших там взрывов в космос ушло не менее трёх крупных протуберанцев и выбросов плазмы. Они все были направлены мимо Земли в сторону планеты Марс
, но по мере продвижения активных областей к линии Солнце-Земля связанные с ними риски начнут сейчас быстро увеличиваться, а к концу следующей недели станут максимальными, предупредили учёные.
"Пока, впрочем, непонятно, сохранятся ли здесь к тому времени запасы энергии или будут растрачены в более ранних взрывах. В любом случае риски сильных вспышек на ближайшие дни выставлены на одни из самых высоких за это лето уровней. Через несколько дней можно будет подвести промежуточные итоги, сколько и чего из этого досталось Земле", - рассказали в Лаборатории.