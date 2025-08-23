Первые выплаты получили участники программы "Земский работник культуры"
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Первые 24 работника культуры получили выплаты по программе "Земский работник культуры", сообщила статс-секретарь – заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.
"Первые 24 работника культуры уже переехали в малые города и села, трудоустроились и получили выплаты. Земские работники культуры переехали в Запорожскую, Омскую, Воронежскую, Орловскую, Архангельскую, Ярославскую области, республики Дагестан и Мордовию", - сказала Алексеева.
По словам замминистра, Мордовия стала лидирующим регионом в Приволжском федеральном округе в реализации программы "Земский работник культуры". Республика полностью выполнила все обязательства: провела отбор, трудоустроила четверых специалистов и осуществила выплаты в полном объеме. На 2026 год Мордовия планирует привлечь уже 25 специалистов культуры, сказала Алексеева. Также она добавила, что всего в России до конца года по программе будут трудоустроены более 1,1 тысячи специалистов.
Замминистра напомнила, что работники могут стать участниками программы даже если они проживают в том же регионе, где собираются работать, например, если переезжают из города в сельскую местность. Кроме того, жители населенного пункта, получившие соответствующее образование и вернувшиеся на работу в родной населенный пункт, также имеют право на выплату, если вакансия в этом населенном пункте включена в перечень вакансий и участвует в программе.
"Принятые меры будут способствовать привлечению в организации культуры, расположенные в сельских населенных пунктах, новых специалистов, в том числе выпускников профильных образовательных учреждений", – отметила Алексеева.
На сегодняшний день на участие в программе поступило 1 345 заявок из запланированных 1 138. Большинство регионов завершили основной этап заявочной кампании и осуществляют процедуру рассмотрения заявок и утверждения списка победителей.
Программа "Земский работник культуры" реализуется с 2025 года и призвана решить кадровый вопрос в малых городах и привлечь новых специалистов в учреждения культуры. Она предполагает единовременные выплаты работникам культуры, переехавшим на работу в сельские населенные пункты или города с населением до 50 тысяч человек. Выплата специалистам, переехавшим на работу в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также в регионы Дальневосточного федерального округа, составляет 2 млн рублей, для остальных участников программы – 1 миллион рублей.
