В Пулково задержаны почти 40 рейсов на вылет и прилет
16:58 23.08.2025
В Пулково задержаны почти 40 рейсов на вылет и прилет
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Почти 40 рейсов задержаны на вылет и прилет в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге из-за ограничений, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры."Двадцать третьего августа в аэропорту "Пулково" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В результате на вылет задержаны 20 рейсов, на прилет — 19. В целях защиты прав пассажиров в аэропорту круглосуточно работает мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры. В Пулково находится сотрудник надзорного ведомства", - говорится в сообщении.Отмечается, что Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, включая предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Почти 40 рейсов задержаны на вылет и прилет в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге из-за ограничений, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.
"Двадцать третьего августа в аэропорту "Пулково" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В результате на вылет задержаны 20 рейсов, на прилет — 19. В целях защиты прав пассажиров в аэропорту круглосуточно работает мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры. В Пулково находится сотрудник надзорного ведомства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, включая предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.
Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
В Ленинградской области сообщили о возможном заходе БПЛА
Вчера, 14:27
 
Пулково (аэропорт)Санкт-ПетербургСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
