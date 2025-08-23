https://ria.ru/20250823/pulkovo-2037187920.html

В Пулково задержаны почти 40 рейсов на вылет и прилет

В Пулково задержаны почти 40 рейсов на вылет и прилет - РИА Новости, 23.08.2025

В Пулково задержаны почти 40 рейсов на вылет и прилет

Почти 40 рейсов задержаны на вылет и прилет в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге из-за ограничений, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T16:58:00+03:00

2025-08-23T16:58:00+03:00

2025-08-23T17:05:00+03:00

пулково (аэропорт)

санкт-петербург

северо-западная транспортная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995695442_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_64cbef8d8f55f1ac182c2e01a1952f1e.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Почти 40 рейсов задержаны на вылет и прилет в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге из-за ограничений, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры."Двадцать третьего августа в аэропорту "Пулково" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В результате на вылет задержаны 20 рейсов, на прилет — 19. В целях защиты прав пассажиров в аэропорту круглосуточно работает мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры. В Пулково находится сотрудник надзорного ведомства", - говорится в сообщении.Отмечается, что Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, включая предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

https://ria.ru/20250823/lenoblast-2037166508.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пулково (аэропорт), санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура