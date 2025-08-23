https://ria.ru/20250823/pulkovo-2037187920.html
В Пулково задержаны почти 40 рейсов на вылет и прилет
В Пулково задержаны почти 40 рейсов на вылет и прилет - РИА Новости, 23.08.2025
В Пулково задержаны почти 40 рейсов на вылет и прилет
Почти 40 рейсов задержаны на вылет и прилет в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге из-за ограничений, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T16:58:00+03:00
2025-08-23T16:58:00+03:00
2025-08-23T17:05:00+03:00
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995695442_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_64cbef8d8f55f1ac182c2e01a1952f1e.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Почти 40 рейсов задержаны на вылет и прилет в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге из-за ограничений, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры."Двадцать третьего августа в аэропорту "Пулково" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В результате на вылет задержаны 20 рейсов, на прилет — 19. В целях защиты прав пассажиров в аэропорту круглосуточно работает мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры. В Пулково находится сотрудник надзорного ведомства", - говорится в сообщении.Отмечается, что Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, включая предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.
https://ria.ru/20250823/lenoblast-2037166508.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995695442_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_eb8cd5dc83e68387416a28ebd66aab12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура
Пулково (аэропорт), Санкт-Петербург, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Пулково задержаны почти 40 рейсов на вылет и прилет
В Пулково из-за ограничений задержаны почти 40 рейсов на вылет и прилет