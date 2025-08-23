https://ria.ru/20250823/pozhar-2037163324.html
В Махачкале потушили пожар на рынке
Пожар на складе на территории Куядинского рынка в Махачкале ликвидирован, никто не пострадал, сообщается в субботу в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 23.08.2025
происшествия
МАХАЧКАЛА, 23 авг - РИА Новости. Пожар на складе на территории Куядинского рынка в Махачкале ликвидирован, никто не пострадал, сообщается в субботу в Telegram-канале администрации города. В субботу на складе Куядинского рынка произошел пожар. В ГУ МЧС России по Дагестану сообщали, что была угроза распространения огня на соседние здания. "Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Горела сухая трава, и огонь впоследствии перешел на подсобное помещение. Пожар был успешно ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
