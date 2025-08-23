Рейтинг@Mail.ru
14:06 23.08.2025 (обновлено: 14:19 23.08.2025)
В Махачкале потушили пожар на рынке
Пожар на складе на территории Куядинского рынка в Махачкале ликвидирован, никто не пострадал, сообщается в субботу в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 23.08.2025
МАХАЧКАЛА, 23 авг - РИА Новости. Пожар на складе на территории Куядинского рынка в Махачкале ликвидирован, никто не пострадал, сообщается в субботу в Telegram-канале администрации города. В субботу на складе Куядинского рынка произошел пожар. В ГУ МЧС России по Дагестану сообщали, что была угроза распространения огня на соседние здания. "Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Горела сухая трава, и огонь впоследствии перешел на подсобное помещение. Пожар был успешно ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
МАХАЧКАЛА, 23 авг - РИА Новости. Пожар на складе на территории Куядинского рынка в Махачкале ликвидирован, никто не пострадал, сообщается в субботу в Telegram-канале администрации города.
В субботу на складе Куядинского рынка произошел пожар. В ГУ МЧС России по Дагестану сообщали, что была угроза распространения огня на соседние здания.
"Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Горела сухая трава, и огонь впоследствии перешел на подсобное помещение. Пожар был успешно ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
