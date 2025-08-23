Рейтинг@Mail.ru
Франция вызвала посла Италии из-за критики позиции Макрона по Украине - РИА Новости, 23.08.2025
02:02 23.08.2025
Франция вызвала посла Италии из-за критики позиции Макрона по Украине
Франция вызвала посла Италии из-за критики позиции Макрона по Украине - РИА Новости, 23.08.2025
Франция вызвала посла Италии из-за критики позиции Макрона по Украине
Франция в четверг вызвала посла Италии Эмануэлу Д'Алессандро в связи с критикой вице-премьера, министра транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини... РИА Новости, 23.08.2025
в мире
украина
франция
россия
маттео сальвини
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
нато
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Франция в четверг вызвала посла Италии Эмануэлу Д'Алессандро в связи с критикой вице-премьера, министра транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини позиции президента Франции Эммануэля Макрона об отправке европейских войск на Украину, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники. Ранее Сальвини, комментируя слова президента Франции об отправке на Украину европейских войск в рамках ее гарантий безопасности, предложил Эммануэлю Макрону надеть каску и самому поехать на Украину. "Послу напомнили, что эти высказывания противоречат атмосфере доверия и историческим отношениям между нашими двумя странами, а также недавним событиям в двусторонних отношениях, которые выявили сильное сближение позиций двух стран, в частности в отношении непоколебимой поддержки Украины", - приводит агентство слова источника. Ранее Сальвини также заявлял, что Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не должны мешать тем, кто работает во благо мирного процесса по Украине. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
украина
франция
россия
в мире, украина, франция, россия, маттео сальвини, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия
В мире, Украина, Франция, Россия, Маттео Сальвини, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, Еврокомиссия
Франция вызвала посла Италии из-за критики позиции Макрона по Украине

FP: Франция вызвала посла Италии из-за критики вице-премьера в сторону Макрона

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Франция в четверг вызвала посла Италии Эмануэлу Д'Алессандро в связи с критикой вице-премьера, министра транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини позиции президента Франции Эммануэля Макрона об отправке европейских войск на Украину, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.
Ранее Сальвини, комментируя слова президента Франции об отправке на Украину европейских войск в рамках ее гарантий безопасности, предложил Эммануэлю Макрону надеть каску и самому поехать на Украину.
"Послу напомнили, что эти высказывания противоречат атмосфере доверия и историческим отношениям между нашими двумя странами, а также недавним событиям в двусторонних отношениях, которые выявили сильное сближение позиций двух стран, в частности в отношении непоколебимой поддержки Украины", - приводит агентство слова источника.
Ранее Сальвини также заявлял, что Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не должны мешать тем, кто работает во благо мирного процесса по Украине.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Макрон призвал обеспечить Украину многотысячной армией
19 августа, 14:44
 
В миреУкраинаФранцияРоссияМаттео СальвиниЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенНАТОЕврокомиссия
 
 
