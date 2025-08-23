Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге рассказали о повреждениях после нейтрализации БПЛА - РИА Новости, 23.08.2025
20:26 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/peterburg-2037210684.html
В Петербурге рассказали о повреждениях после нейтрализации БПЛА
В Петербурге рассказали о повреждениях после нейтрализации БПЛА - РИА Новости, 23.08.2025
В Петербурге рассказали о повреждениях после нейтрализации БПЛА
Два окна были повреждены при нейтрализации беспилотника ЖК "Огни Залива" в Красносельском районе, сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин. РИА Новости, 23.08.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Два окна были повреждены при нейтрализации беспилотника ЖК "Огни Залива" в Красносельском районе, сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин. В субботу губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что беспилотник обезвредили в Красносельском районе Санкт-Петербурга, никто не пострадал. Также подавлен БПЛА в Пушкинском районе города. "Прибыл на место нейтрализации беспилотника в ЖК "Огни Залива". Экстренные службы на месте, проводят осмотр дома. Повреждено два окна. Собственникам будет выплачена компенсация из городского бюджета", - написал Разумишкин в своем Telegram-канале. Он добавил, что капитальные конструкции фасада не повреждены.
Происшествия, Санкт-Петербург, Красносельский район, Александр Беглов
Фрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Два окна были повреждены при нейтрализации беспилотника ЖК "Огни Залива" в Красносельском районе, сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин.
В субботу губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что беспилотник обезвредили в Красносельском районе Санкт-Петербурга, никто не пострадал. Также подавлен БПЛА в Пушкинском районе города.
"Прибыл на место нейтрализации беспилотника в ЖК "Огни Залива". Экстренные службы на месте, проводят осмотр дома. Повреждено два окна. Собственникам будет выплачена компенсация из городского бюджета", - написал Разумишкин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что капитальные конструкции фасада не повреждены.
Над Ленинградской областью сбили еще три беспилотника
