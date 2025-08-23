https://ria.ru/20250823/peterburg-2037191582.html
В Петербурге подавили беспилотник
В Петербурге подавили беспилотник - РИА Новости, 23.08.2025
В Петербурге подавили беспилотник
Беспилотник подавили в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, пострадавших нет, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T17:24:00+03:00
2025-08-23T17:24:00+03:00
2025-08-23T17:37:00+03:00
санкт-петербург
александр беглов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Беспилотник подавили в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, пострадавших нет, сообщил губернатор города Александр Беглов."Поблагодарил военнослужащих сил ПВО за четкие и слаженные действия по подавлению беспилотного летательного аппарата в Пушкинском районе Санкт-Петербурга", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Беглов отметил, что подавление произошло на безопасном удалении от жилых строений."Повреждений конструкций не зафиксировано, пострадавших нет. Проводятся необходимые технические мероприятия по обеспечению безопасности", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20250823/pulkovo-2037187920.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f503bfb5e618b5a2b94704d006aaafa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, александр беглов
Санкт-Петербург, Александр Беглов
В Петербурге подавили беспилотник
В Пушкинском районе Петербурга подавили беспилотник