17:24 23.08.2025 (обновлено: 17:37 23.08.2025)
В Петербурге подавили беспилотник
санкт-петербург
александр беглов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Беспилотник подавили в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, пострадавших нет, сообщил губернатор города Александр Беглов."Поблагодарил военнослужащих сил ПВО за четкие и слаженные действия по подавлению беспилотного летательного аппарата в Пушкинском районе Санкт-Петербурга", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Беглов отметил, что подавление произошло на безопасном удалении от жилых строений."Повреждений конструкций не зафиксировано, пострадавших нет. Проводятся необходимые технические мероприятия по обеспечению безопасности", - заключил губернатор.
санкт-петербург, александр беглов
Санкт-Петербург, Александр Беглов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Фрагмент двигателя беспилотника
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Беспилотник подавили в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, пострадавших нет, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Поблагодарил военнослужащих сил ПВО за четкие и слаженные действия по подавлению беспилотного летательного аппарата в Пушкинском районе Санкт-Петербурга", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Беглов отметил, что подавление произошло на безопасном удалении от жилых строений.
"Повреждений конструкций не зафиксировано, пострадавших нет. Проводятся необходимые технические мероприятия по обеспечению безопасности", - заключил губернатор.
Главный терминал аэропорта Пулково
В Пулково задержаны почти 40 рейсов на вылет и прилет
Вчера, 16:58
Санкт-Петербург
Александр Беглов
 
 
