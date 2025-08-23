https://ria.ru/20250823/peterburg-2037191582.html

В Петербурге подавили беспилотник

23.08.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Беспилотник подавили в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, пострадавших нет, сообщил губернатор города Александр Беглов."Поблагодарил военнослужащих сил ПВО за четкие и слаженные действия по подавлению беспилотного летательного аппарата в Пушкинском районе Санкт-Петербурга", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Беглов отметил, что подавление произошло на безопасном удалении от жилых строений."Повреждений конструкций не зафиксировано, пострадавших нет. Проводятся необходимые технические мероприятия по обеспечению безопасности", - заключил губернатор.

