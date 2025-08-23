https://ria.ru/20250823/pashinyan--2037155407.html
Пашинян ошибся в дате принятия Декларации о независимости Армении
ЕРЕВАН, 23 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении в связи с 35-летием принятия Декларации о независимости республики ошибся в дате, указав, что документ был принят Верховным Советом Армянской ССР 23 августа 1991 года. Пресс-служба правительства разослала пресс-релиз с текстом обращения Пашиняна с той же ошибкой После того, как пользователи обратили внимание на эту оплошность, дата была оперативно исправлена как на странице Пашиняна в соцети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), так и на сайте правительства. Декларация о независимости, лежащая в основе конституции Армении, была принята 23 августа 1990 года, в том числе, "основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". Там же указывается, что "Республика Армения выступает за международное признание геноцида армян 1915 года в Османской Турции и Западной Армении".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
