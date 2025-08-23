Рейтинг@Mail.ru
Пашинян ошибся в дате принятия Декларации о независимости Армении - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/pashinyan--2037155407.html
Пашинян ошибся в дате принятия Декларации о независимости Армении
Пашинян ошибся в дате принятия Декларации о независимости Армении - РИА Новости, 23.08.2025
Пашинян ошибся в дате принятия Декларации о независимости Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении в связи с 35-летием принятия Декларации о независимости республики ошибся в дате, указав, что документ... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T13:12:00+03:00
2025-08-23T13:12:00+03:00
в мире
армения
россия
нагорный карабах
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063321_0:0:2795:1573_1920x0_80_0_0_277822291e70a150f0c6a4d5fe906618.jpg
ЕРЕВАН, 23 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении в связи с 35-летием принятия Декларации о независимости республики ошибся в дате, указав, что документ был принят Верховным Советом Армянской ССР 23 августа 1991 года. Пресс-служба правительства разослала пресс-релиз с текстом обращения Пашиняна с той же ошибкой После того, как пользователи обратили внимание на эту оплошность, дата была оперативно исправлена как на странице Пашиняна в соцети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), так и на сайте правительства. Декларация о независимости, лежащая в основе конституции Армении, была принята 23 августа 1990 года, в том числе, "основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". Там же указывается, что "Республика Армения выступает за международное признание геноцида армян 1915 года в Османской Турции и Западной Армении".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250821/raskhody-2036675214.html
https://ria.ru/20250820/rossiya-2036537014.html
армения
россия
нагорный карабах
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063321_0:0:2485:1864_1920x0_80_0_0_48f2d2659b10734488b7c1a74637347e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, нагорный карабах, никол пашинян
В мире, Армения, Россия, Нагорный Карабах, Никол Пашинян
Пашинян ошибся в дате принятия Декларации о независимости Армении

Никол Пашинян ошибся в дате принятия Декларации о независимости Армении

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 23 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении в связи с 35-летием принятия Декларации о независимости республики ошибся в дате, указав, что документ был принят Верховным Советом Армянской ССР 23 августа 1991 года.
Пресс-служба правительства разослала пресс-релиз с текстом обращения Пашиняна с той же ошибкой
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Пашинян рассказал об оборонных расходах Армении в 2026 году
21 августа, 11:47
После того, как пользователи обратили внимание на эту оплошность, дата была оперативно исправлена как на странице Пашиняна в соцети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), так и на сайте правительства.
Декларация о независимости, лежащая в основе конституции Армении, была принята 23 августа 1990 года, в том числе, "основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". Там же указывается, что "Республика Армения выступает за международное признание геноцида армян 1915 года в Османской Турции и Западной Армении".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Пашинян обсудил с зампредом правительства России вопросы сотрудничества
20 августа, 16:23
 
В миреАрменияРоссияНагорный КарабахНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала