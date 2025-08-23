https://ria.ru/20250823/neft-2037038801.html

Казахстан вернул нефть в Россию

Казахстан вернул нефть в Россию - РИА Новости, 23.08.2025

Казахстан вернул нефть в Россию

Экспорт казахстанской нефти теперь полностью идет через Россию. Астана долгое время торговала своей нефтью с другими странами при помощи России, в том числе... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T08:00:00+03:00

2025-08-23T08:00:00+03:00

2025-08-23T08:41:00+03:00

аналитика

россия

казахстан

нефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037047728_0:113:1638:1035_1920x0_80_0_0_d11a8fc6d82e3b5ec456e61bf17e2fbd.jpg

Экспорт казахстанской нефти теперь полностью идет через Россию. Астана долгое время торговала своей нефтью с другими странами при помощи России, в том числе через КТК — Каспийский трубопроводный консорциум. Так сложилось не только исторически, но и географически. Через Россию идет самый короткий, удобный и дешевый маршрут доставки нефтяного экспорта из Казахстана в Европу. Но в свое время Астана стала искать альтернативные пути доставки черного золота в обход России. И нашла.Речь идет о нефтепроводе Баку — Тбилиси — Джейхан, по которому качает нефть еще один конкурент России — Азербайджан. Казахстанское черное золото тоже текло по этой трубе. Однако сейчас нефтепровод оказался не в рабочем состоянии. Не будь у Казахстана рядом России, пришлось бы казахам подсчитывать огромные убытки, а потом думать, как латать дыру в бюджете от недополученных нефтяных доходов.В целом диверсификация маршрутов поставок любых товаров — вполне логичная штука. Россия свой газ поставляла, например, по трем маршрутам, а потом еще и "Турецкий поток" появился. Однако когда альтернативный маршрут выбирается не из экономической целесообразности, а из политической выгоды, то может быть всякое. Вот это "может быть всякое" и произошло с решением Астаны прокачивать часть нефти через нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан.Мало того что доставка таким путем создает огромное транспортное плечо, так еще много раз приходится менять средство доставки: тащить нефть то по морю, то по суше, то опять по морю, грузить, разгружать и т. д. Все это — дополнительные издержки и рост стоимости доставки. Да еще тариф на прокачку по самому нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан высокий.Казалось бы, причин для того, чтобы перестать пользоваться этим маршрутом, предостаточно, выбирай любую. Однако Казахстан остановил прокачку не по своей воле, а потому, что в трубе оказалась загрязненная хлором азербайджанская нефть. Произошло это еще в середине июля, но Азербайджан до сих пор не справился с проблемой. Но самое страшное, что эта грязная нефть дошла до покупателей — нефтеперерабатывающих заводов Европы — в Италию, Чехию и Румынию. В последней даже объявили чрезвычайное положение, чтобы можно было использовать аварийные запасы нефти и топлива. Более того, там даже попытались через СМИ обвинить Россию в том, что это она якобы влила несколько бочек хлора в трубу Баку — Тбилиси — Джейхан. Но дальше спекуляций дело, конечно, не пошло. Хлорорганика используется для увеличения добычи нефти, но если ее содержание в продукте превышает допустимый уровень, то это может навредить заводам.Но в целом загрязнение нефти органическим хлоридом не так страшно, как кажется, и проблема может быть довольно быстро решена. Только для этого нужно иметь расторопность и свободные мощности для хранения этой загрязненной нефти. Например, российский трубопровод "Дружба" тоже столкнулся с загрязнением нефти хлорорганикой в 2019 году. Однако проблему решили оперативно, откачав загрязненную нефть в свободные трубы и резервуары для хранения вдоль трубы. И по освободившейся ветке пустили нефть нормального качества европейским покупателям. При этом загрязненную хлором нефть не надо никуда выбрасывать — это вполне годный продукт, если правильно его смешать с чистым сырьем. Так Россия и поступила: загрязненную нефть потихоньку добавляли в чистую так, чтобы не превышать предельно допустимый уровень хлорорганики. И буквально за месяц вся эта нефть ушла покупателям. Расходы были разве что на ее откачку и хранение, но это копейки. Европейские НПЗ могли поступить так же: откачать загрязненную нефть обратно в танкер и хранить ее там, добавляя постепенно в свежие партии нефти. Однако Азербайджан до сих пор не смог решить проблему. И труба не работает.Казахстану это только на руку. Он перенаправил эти потоки на КТК, который идет через Россию. Он не только ничего не теряет, а еще и выигрывает за счет более выгодного маршрута. Это еще раз доказывает, что все разговоры отдельных казахстанских политиков об опасности прокачки нефти через Россию надуманны и являются не более, чем политизацией энергетического вопроса.Кроме того, Казахстан транспортирует свою нефть не только через Новороссийск, но и через Усть-Лугу на Балтике. Казахстанская нефть беспрепятственно пошла через северные морские ворота России в Германию. Москва этому не только не препятствовала, но и предоставила свои мощности. Хотя Германия в энергетическом плане много российской крови попила. И речь не только о "Северном потоке — 2", которому задерживали выдачу разрешения на работу, и об отказе покупать наш газ, но и о нефтеперерабатывающих заводах, которые были отобраны у России немцами после 2022 года.Когда труба Баку — Тбилиси — Джейхан придет в рабочее состояние, Казахстан вернется к ней. Однако Россия сильно переживать не будет. Полностью отказаться от транзита нефти через наши территории Астана все равно не сможет. Через Россию Казахстан транспортирует в общей сложности порядка десяти миллионов тонн нефти, а через азербайджанский нефтепровод качает лишь 1,7 миллиона тонн — и это предел. В трубе тяжелая нефть Казахстана смешивается с более дорогой легкой нефтью Азербайджана. Если увеличить долю казахстанской нефти, то на выходе из трубы получится уже не дорогая Azeri Light, а более дешевый сорт. Астане придется тогда покрывать эту ценовую разницу.

https://ria.ru/20250619/putin-2023736159.html

https://ria.ru/20250625/neft-2025183280.html

https://ria.ru/20250807/neft-2033831408.html

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

аналитика, россия, казахстан, нефть