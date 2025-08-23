https://ria.ru/20250823/nato-2037119803.html

Никого нет, все ушли на фронт: НАТО капитулировала там, где не ждали

Никого нет, все ушли на фронт: НАТО капитулировала там, где не ждали - РИА Новости, 23.08.2025

Никого нет, все ушли на фронт: НАТО капитулировала там, где не ждали

В украинском кризисе хорошо видно, что Россия и ее противники живут в абсолютно разном темпе. У Москвы тут стратегические цели, мы добиваемся их упорно и никуда РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T08:49:00+03:00

2025-08-23T08:49:00+03:00

2025-08-23T09:01:00+03:00

аналитика

нато

россия

украина

европа

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037031817_0:73:1355:836_1920x0_80_0_0_03a16feb785a749655cd3d31f219eaf2.jpg

В украинском кризисе хорошо видно, что Россия и ее противники живут в абсолютно разном темпе. У Москвы тут стратегические цели, мы добиваемся их упорно и никуда не торопясь. Надо будет — потратим на это годы и десятилетия.В то же время украинская сторона и опекающие их европейцы суетятся так, словно их наскипидарили. Устраивают диверсии и теракты, атакуют в инфополе, готовят к вводу на Украину военные контингенты, натравливают на Россию прибалтов, поляков и "разных прочих шведов". Эскалация — их главная идея. Но отчего такая спешка?По уму, подготовка к большой войне с Россией требует от европейских стран если не десятилетий, то многих лет. Причем подготовка должна вестись в строжайшей тайне — в это время противника полагается отвлекать мирными инициативами, болтовней на гуманитарные темы и прочим.Но пока все наоборот: еврорейх так торопится влезть в войну с Россией, словно за ним черти гонятся. Отчего же их так припекает?Ответ лежит на поверхности, поэтому его никто не замечает. Кому интересно читать скучную статистику по рождаемости, демографии, мобилизационному потенциалу? Но именно она все объясняет — Европу догоняет депопуляция.Украину она уже догнала. От той Украины, которую мы знали, цветущей советской республики, жирующей на субсидиях из Москвы, не осталось практически ничего. На глазах нашего поколения пышнотелая красавица-дивчина превратилась в иссохшую умирающую старуху.На сегодня б.УССР абсолютный рекордсмен мира по убыли населения. Только по официальным данным, в страны Запада оттуда уехало почти семь миллионов человек. Прибавим к ним миллионы тех, кто уехал в Россию. Сотни тысяч, если не миллионы, тех, кто пробрался за границу нелегально и теперь бомжует там без документов.А ведь есть еще боевые потери ВСУ — тайна за семью печатями, абсолютно табуированная на Украине тема. До поры можно было судить о масштабе потерь по косвенным данным — бескрайним кладбищам под жовто-блакитными флагами, например. По статистике обменов убитыми: русские передавали тысячи тел, украинцы — десятки.Но вот хакеры, взломавшие базу данных Генштаба ВСУ, открыли, что общее число погибших и пропавших без вести с украинской стороны с 2022 года составило один миллион семьсот тысяч человек. Это означает, что Зеленский и его банда укокошили десятую часть всех взрослых мужчин, проживавших на Украине в 2022 году. Чудовищная трагедия кроется за этими цифрами. Но и это еще не все.Коэффициент фертильности украинских женщин — 0,7, меньше, чем у Южной Кореи — чемпиона мира по нежеланию плодиться и размножаться. В старших классах украинских школ практически не осталось мальчиков — их всех вывезли за границу. Женщины детородного возраста сбежали из страны массово, в стране остаются девочки и старушки.По признанию самих же украинцев, это означает, что страна оказалась в "точке невозврата". Украина закончилась, догнав и перегнав по скорости вымирания прибалтов.Что это означает в военном плане? То, что Украине некем воевать. И в перспективе нескольких лет европейская идея "воевать украинцами" будет неосуществима чисто физически.Но ведь подобные депопуляционные процессы бушуют и в стареющей, вырождающейся Европе. Там практически везде население вымирает быстрее, чем рождаются новые люди. Последней только что пала Франция — и там смертность далеко превысила рождаемость.Это означает, что у армии НАТО образуется нарастающий дефицит мобпотенциала. Прибавьте к этому устойчивый тренд на бегство из Европы работоспособных мужчин и женщин — из Германии, Франции, Британии валят сотнями тысяч в год уже сейчас. Любой намек на военные действия с Россией — и побегут миллионами.Даже если какую-то часть мужчин европейцам и удастся загнать на Восточный фронт — к примеру, они могут начать бусифицировать мигрантов, то тогда обезлюдеют города. Некому будет стоять у станков, некому водить поезда, рухнет экономика, а с ней и логистика, и ВПК, и снабжение фронта, и выплата жалованья военным.Поэтому они так и торопятся — очень скоро НАТО просто некем будет воевать с Россией. Как низкая рождаемость влияет на армию, только что наглядно показала Южная Корея. Ее армия за последние шесть лет сократилась на 20 процентов. Причем это призывная армия, откосить практически невозможно, служат даже сладкоголосые мальчики из Bangtan Boys. И все равно численность снижается — призывников просто нет.Да, в России тоже не все благополучно с демографией. Однако на нас работают сами масштабы страны и населения — в абсолютных цифрах наша армия представляет собой внушительную силу численностью более 2,3 миллиона человек. Грамотная демографическая политика и успешная ассимиляция новых граждан, которые должны за честь считать служить в нашей армии, помогут нам преодолеть все вызовы.Поэтому европейцы могут продолжать суетиться и орать. Их диверсии мы будем предотвращать, их ложь — разоблачать, а на провокации — не поддаваться. Война нужна им как воздух, значит, не надо на это вестись. Будем дожимать Украину, будем развиваться и улучшать свой человеческий потенциал, будем прокачивать новейшие технологии — война будущего обречена быть войной дронов и роботов. Торопиться нам некуда, время сегодня работает на Россию.

https://ria.ru/20250823/nato-2037118759.html

https://ria.ru/20250821/ukraina-2036584472.html

https://ria.ru/20250821/ukraina-2036558450.html

https://ria.ru/20250822/tramp-2036718770.html

https://ria.ru/20250820/evropa-2036381515.html

https://ria.ru/20250820/ukraina-2036399501.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, нато, россия, украина, европа, вооруженные силы украины