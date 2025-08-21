https://ria.ru/20250821/ukraina-2036558450.html

"В точке невозврата". Украинцам оставили выбор между враждой и вымиранием

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. Украина может исчезнуть уже в ближайшие десятилетия. Население сократилось в небывалых масштабах, а неутешительные прогнозы только ухудшаются. В то же время пустеющие регионы превращаются в рассадник ненависти между "патриотами" и русскоговорящими "врагами". Каким может быть один из главных итогов Майдана — в материале РИА Новости.Ухудшение прогнозовМинус 330 тысяч человек ежегодно — такова естественная убыль населения с 2022-го, по подсчетам украинского экономиста Алексея Куща. Умирает около полумиллиона в год. Рождается только 170 тысяч."Сто семьдесят тысяч человек — это примерно девяносто тысяч будущих женщин. Допустим, все они благополучно доживут до фертильного возраста и никуда не уедут. С коэффициентом фертильности в 0,7-0,8 родится 50-60 тысяч детей, из которых женского пола — примерно тридцать тысяч", — отмечает аналитик.Депопуляция очевидна. И так — уже довольно давно. В ноябре 2024-го врач и экс-нардеп Ольга Богомолец сделала вывод, что "украинская нация обнулится через 180 лет". Кущ возразил."Она неправа, 180 лет у нас нет. Финальная остановка — в конце XXI века, а точку невозврата мы проходим сейчас. Просто общество, одна половина которого подавлена и дезориентирована, а вторая экзальтирована, этого не замечает", — сказал ученый.По данным ООН, за три года страну покинули порядка 6,8 миллиона человек. Некоторые регионы просто обезлюдели. Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев отмечал: государство не способно предоставить финансовые стимулы или льготы для возвращения граждан из-за границы. Нардеп Анна Скороход назвала проблему демографии "большим вызовом после окончания военного положения".Бомжи и пустотаВ последнее время резко сократилось население во многих городах и селах на западе страны, отмечает украинское издание "Страна.ua". Например, в Рахове Закарпатской области в 2022-м проживало более шестнадцати тысяч человек, сейчас — всего восемь."Работы нет, мужчины убежали — и женщины следом. А молодежь допризывного возраста вывозят. Кто-то на войне. Переселенцы не задержались — вернулись обратно или поехали дальше, в Европу", — говорит директор городской деревообрабатывающей компании Ирина Мацепура.На закарпатских курортах в прошлом году яблоку негде было упасть. Теперь туристов много, а местных практически нет, рассказывают изданию побывавшие там киевляне. Магазины пусты или совсем закрылись. Дома стоят без жильцов.Раньше туда часто приезжали из других областей. В Закарпатье автобусы в Чехию ходят регулярно. Кто мог в свое время уехать, уже это сделали. Оставшиеся как-то существуют в обезлюдевших городах, без поддержки властей.Эколог Владимир Шелудько, прибывший в регион из Херсона, считает, что "государство, по сути, сделало переселенцев бомжами". При этом прижиться в западных областях Украины согражданам с востока сложно. Бесплатно никто не помогает. Переселенка из Харьковской области Оксана указывает и на языковой вопрос.Закономерный итогМужчины, скрываясь от мобилизации, стараются не выходить из дома — даже на работу. Уличные стычки с сотрудниками военкоматов все жестче. Некоторые общественные деятели предлагают избавляться от "ухилянтов" вплоть до физической расправы. Так, одиозный член экстремистской группировки "Братство"* Дмитрий Корчинский**, сам укрывающий сына от призыва в ВСУ, мечтает о стрельбе на улицах."У нас увеличилось число нападений на ТЦК. Вот уже в Ровенской области и на Волыни... Я с нетерпением жду, когда же ТЦК начнут открывать огонь в ответ. Это имело бы хороший педагогический эффект", — заявил он.К слову, Волынский ТЦК так и сделал — в селе Новые Червища. При попытке мобилизовать инвалида местные принялись кидать камни в машину. И услышали выстрелы. Одна пенсионерка была ранена, что военные, правда, отрицают.Национальную рознь, все сильнее поражающую остатки страны, предлагает сеять скандальная писательница Лариса Ницой. По ее мнению, детей следует воспитывать так, чтобы они "чистили морды обмосковленным" сверстникам за русский язык.К насилию призвала и некая блогер Елена Мандзюк. Ее призывы сочли чрезмерными даже для Украины и завели уголовное дело за дискриминацию. По статье полагается до десяти лет тюрьмы, но закон, мягко говоря, несовершенен. Его неоднократно пытались изменить — безрезультатно."А когда русскоязычные харьковчане искали спасения во Львове, Ужгороде и им сдавали квартиры по цене апартаментов в Париже, не обращая внимания на язык, потом же уезжали за границу, чтобы получать помощь от поляков, чехов, немцев? Это не раскалывает общество? Это объединяет?" — задает риторические вопросы украинский блогер Александр Парубок.Раскол и ненависть между условными "патриотами" и "врагами", как и демографический кризис, — прямое следствие госпереворота 2014-го. Но об этом и многом другом на Украине предпочитают молчать. В отличие от ситуации с НАБУ, это почему-то открытого протеста не вызывает. Выбор для тех, кто находится на подконтрольных Киеву территориях, невелик: смирение или бегство.** Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.* Внесен в список террористов и экстремистов.

