Рейтинг@Mail.ru
Президенты Франции и ЮАР обсудили украинский конфликт - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:14 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/makron-2037209535.html
Президенты Франции и ЮАР обсудили украинский конфликт
Президенты Франции и ЮАР обсудили украинский конфликт - РИА Новости, 23.08.2025
Президенты Франции и ЮАР обсудили украинский конфликт
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что обсудил с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой международную повестку, включая украинский конфликт и ситуацию на... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T20:14:00+03:00
2025-08-23T20:14:00+03:00
в мире
юар
ближний восток
франция
сирил рамафоса
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026662019_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_762c6940cf2364ea2c00ebcad1185864.jpg
ПАРИЖ, 23 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что обсудил с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой международную повестку, включая украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке. "Я только что общался с президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой. Мы долго обсуждали крупные международные кризисы, в частности ситуацию на Ближнем Востоке... а также ситуацию в районе Великих озер (Африканских, речь о конфликте в ДР Конго - ред.)", - написал Макрон в соцсети X. По его словам, тему украинского конфликта лидеры обсудили в контексте "встречи, которая состоялась в понедельник в Вашингтоне". Президенты также затронули вопросы экономического и торгового сотрудничества. Как сообщала 18 августа пресс-служба Кремля, президент ЮАР Сирил Рамафоса в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров ряда стран ЕС.
https://ria.ru/20250823/kazakhstan-2037167292.html
https://ria.ru/20250823/posol-2037104499.html
юар
ближний восток
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026662019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2551bf77574a4e2b155861d36bff244.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юар, ближний восток, франция, сирил рамафоса, эммануэль макрон
В мире, ЮАР, Ближний Восток, Франция, Сирил Рамафоса, Эммануэль Макрон
Президенты Франции и ЮАР обсудили украинский конфликт

Макрон и Рамафоса обсудили украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке

© AP Photo / Benoit TessierЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 23 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что обсудил с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой международную повестку, включая украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке.
"Я только что общался с президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой. Мы долго обсуждали крупные международные кризисы, в частности ситуацию на Ближнем Востоке... а также ситуацию в районе Великих озер (Африканских, речь о конфликте в ДР Конго - ред.)", - написал Макрон в соцсети X.
Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Токаев обсудил с Макроном международную повестку
Вчера, 14:31
По его словам, тему украинского конфликта лидеры обсудили в контексте "встречи, которая состоялась в понедельник в Вашингтоне".
Президенты также затронули вопросы экономического и торгового сотрудничества.
Как сообщала 18 августа пресс-служба Кремля, президент ЮАР Сирил Рамафоса в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров ряда стран ЕС.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Франция вызвала посла Италии из-за критики позиции Макрона по Украине
Вчера, 02:02
 
В миреЮАРБлижний ВостокФранцияСирил РамафосаЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала