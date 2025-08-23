https://ria.ru/20250823/makron-2037209535.html
Президенты Франции и ЮАР обсудили украинский конфликт
Президенты Франции и ЮАР обсудили украинский конфликт
ПАРИЖ, 23 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что обсудил с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой международную повестку, включая украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке. "Я только что общался с президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой. Мы долго обсуждали крупные международные кризисы, в частности ситуацию на Ближнем Востоке... а также ситуацию в районе Великих озер (Африканских, речь о конфликте в ДР Конго - ред.)", - написал Макрон в соцсети X. По его словам, тему украинского конфликта лидеры обсудили в контексте "встречи, которая состоялась в понедельник в Вашингтоне". Президенты также затронули вопросы экономического и торгового сотрудничества. Как сообщала 18 августа пресс-служба Кремля, президент ЮАР Сирил Рамафоса в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров ряда стран ЕС.
