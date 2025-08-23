https://ria.ru/20250823/lenoblast-2037184468.html
Во Всеволожске задержали мужчину, выстрелившего из пистолета в роддом
2025-08-23T16:34:00+03:00
2025-08-23T16:34:00+03:00
2025-08-23T16:34:00+03:00
происшествия
всеволожск
всеволожский район
россия
ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Злоумышленник, выстреливший из сигнального пистолета в роддом во Всеволожске, из-за чего загорелся кабинет, задержан полицией, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В пятницу в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение о возгорании в здании родильного дома на Колтушском шоссе, дом 20 во Всеволожске. На месте нарядом полиции установлено, что на четвертом этаже родильного дома, в одном из кабинетов разбито окно, в результате возгорания повреждены штора и часть стены. "В ходе проверки установлено, что около 2.00 находившийся в состоянии алкогольного опьянения 29-летний мужчина решил порадовать свою супругу, и в честь рождения ребенка произвел выстрел из сигнального пистолета, попав по неосторожности в сторону здания родильного дома", - сообщает пресс-служба ГУ МВД. Мужчина был задержан на месте правонарушения и доставлен в отдел полиции В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что сигнальная ракета пробила стеклопакет окна роддома, от попадания загорелась штора и обгорела часть стены кабинета. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").
всеволожск
всеволожский район
россия
ленинградская область
происшествия, всеволожск, всеволожский район, россия, ленинградская область
Происшествия, Всеволожск, Всеволожский район, Россия, Ленинградская область
