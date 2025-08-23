Рейтинг@Mail.ru
20:34 23.08.2025
В Ленинградской области столкнулись два катера
В Ленинградской области столкнулись два катера
происшествия
ленинградская область
северо-западная транспортная прокуратура
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения катеров в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ведомства. "Двадцать третьего августа 2025 года около 17 часов в акватории Выборгского залива произошло столкновение двух маломерных судов. На одном из катеров находились пассажиры", - сообщает пресс-служба. В настоящее время оба судна находятся на причале в Выборге. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
ленинградская область
происшествия, ленинградская область, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Ленинградская область, Северо-Западная транспортная прокуратура
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения катеров в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ведомства.
"Двадцать третьего августа 2025 года около 17 часов в акватории Выборгского залива произошло столкновение двух маломерных судов. На одном из катеров находились пассажиры", - сообщает пресс-служба.
В настоящее время оба судна находятся на причале в Выборге. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
ПроисшествияЛенинградская областьСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
