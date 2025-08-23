https://ria.ru/20250823/kater-2037211288.html

В Ленинградской области столкнулись два катера

23.08.2025

В Ленинградской области столкнулись два катера

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения катеров в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.08.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения катеров в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ведомства. "Двадцать третьего августа 2025 года около 17 часов в акватории Выборгского залива произошло столкновение двух маломерных судов. На одном из катеров находились пассажиры", - сообщает пресс-служба. В настоящее время оба судна находятся на причале в Выборге. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

ленинградская область

2025

