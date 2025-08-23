https://ria.ru/20250823/kater-2037211288.html
В Ленинградской области столкнулись два катера
В Ленинградской области столкнулись два катера - РИА Новости, 23.08.2025
В Ленинградской области столкнулись два катера
23.08.2025 Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения катеров в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ведомства.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения катеров в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ведомства. "Двадцать третьего августа 2025 года около 17 часов в акватории Выборгского залива произошло столкновение двух маломерных судов. На одном из катеров находились пассажиры", - сообщает пресс-служба. В настоящее время оба судна находятся на причале в Выборге. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037211151_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e922b444cbebaa9ada9495e89e605dc8.jpg
В Ленинградской области столкнулись два катера
В акватории Выборгского залива столкнулись два маломерных суда