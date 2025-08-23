Рейтинг@Mail.ru
21:23 23.08.2025
В Храброво задержали девять рейсов на вылет
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Девять рейсов на вылет задержано, два отменено в калининградском аэропорту "Храброво", сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. "Задержаны девять рейсов в Санкт-Петербург, Москву ("Шереметьево", "Внуково"), Екатеринбург и Челябинск. Отменены два рейса в Москву и Санкт-Петербург", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Прокуратура отмечает, что контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.
Северо-Западная транспортная прокуратура, Калининград, Храброво (аэропорт)
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота международного аэропорта Калининграда "Храброво"
Работа международного аэропорта Калининграда Храброво - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Работа международного аэропорта Калининграда "Храброво". Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Девять рейсов на вылет задержано, два отменено в калининградском аэропорту "Храброво", сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
"Задержаны девять рейсов в Санкт-Петербург, Москву ("Шереметьево", "Внуково"), Екатеринбург и Челябинск. Отменены два рейса в Москву и Санкт-Петербург", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Прокуратура отмечает, что контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов
Северо-Западная транспортная прокуратураКалининградХраброво (аэропорт)
 
 
