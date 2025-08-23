https://ria.ru/20250823/kaliningrad-2037217234.html

В Храброво задержали девять рейсов на вылет

В Храброво задержали девять рейсов на вылет - РИА Новости, 23.08.2025

В Храброво задержали девять рейсов на вылет

Девять рейсов на вылет задержано, два отменено в калининградском аэропорту "Храброво", сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Девять рейсов на вылет задержано, два отменено в калининградском аэропорту "Храброво", сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. "Задержаны девять рейсов в Санкт-Петербург, Москву ("Шереметьево", "Внуково"), Екатеринбург и Челябинск. Отменены два рейса в Москву и Санкт-Петербург", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Прокуратура отмечает, что контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

