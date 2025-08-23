ФСБ задержала фигуранта дела об убийстве генерала Москалика

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Силовики задержали соучастника убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, сообщила ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Саратовской области задержан гражданин России, 1976 года рождения, причастный к доставке в Московский регион по заданию украинских спецслужб самодельного взрывного устройства, в результате подрыва которого 25 апреля 2025 года погиб заместитель начальника главного оперативного управления ГШ ВС России генерал-лейтенант Москалик Ярослав Ярославович", — говорится в релизе.Также задержанный передавал Киеву данные о военнослужащих Воздушно-космических сил, руководителях и сотрудниках оборонных предприятий, объектах критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области.По данным ФСБ, в июле 2023 года он через WhatsApp вышел на контакт с сотрудником украинских спецслужб и согласился сотрудничать за денежное вознаграждение.Возбуждено дело по статьям о пособничестве в совершении теракта и незаконном сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенных организованной группой, ему могут вменить госизмену. Фигуранта заключили под стражу, он полностью признал вину.На допросе злоумышленник рассказал, что наблюдал за генералом и доставлял бомбу. Также он подтвердил, что следил за сотрудниками предприятий ВПК, на которых планировалось покушение.Убийство Ярослава МоскаликаГенерал-лейтенант погиб в результате взрыва в Балашихе 25 апреля. Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта. По данным официального представителя СК Светланы Петренко, в сентябре 2023-го он прибыл в Россию и проживал в Московском регионе, где ожидал указаний куратора из СБУ. За преступление ему обещали 18 тысяч долларов.
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Силовики задержали соучастника убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, сообщила ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Саратовской области задержан гражданин России, 1976 года рождения, причастный к доставке в Московский регион по заданию украинских спецслужб самодельного взрывного устройства, в результате подрыва которого 25 апреля 2025 года погиб заместитель начальника главного оперативного управления ГШ ВС России генерал-лейтенант Москалик Ярослав Ярославович", — говорится в релизе.
Задержание фигуранта дела об убийстве генерала Москалика под Саратовом
Также задержанный передавал Киеву данные о военнослужащих Воздушно-космических сил, руководителях и сотрудниках оборонных предприятий, объектах критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области.
По данным ФСБ, в июле 2023 года он через WhatsApp вышел на контакт с сотрудником украинских спецслужб и согласился сотрудничать за денежное вознаграждение.
Возбуждено дело по статьям о пособничестве в совершении теракта и незаконном сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенных организованной группой, ему могут вменить госизмену. Фигуранта заключили под стражу, он полностью признал вину.
На допросе злоумышленник рассказал, что наблюдал за генералом и доставлял бомбу. Также он подтвердил, что следил за сотрудниками предприятий ВПК, на которых планировалось покушение.
Генерал-лейтенант погиб в результате взрыва в Балашихе 25 апреля. Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта.
По данным официального представителя СК Светланы Петренко, в сентябре 2023-го он прибыл в Россию и проживал в Московском регионе, где ожидал указаний куратора из СБУ. За преступление ему обещали 18 тысяч долларов.
