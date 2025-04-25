Кадры с места убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика
Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома № 2 на проспекте Нестерова в первой половине дня. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство.
Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома № 2 на проспекте Нестерова в первой половине дня. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.
На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.
На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.
Правоохранители оцепили внутренний двор, территорию огородили лентой со всех сторон.
Правоохранители оцепили внутренний двор, территорию огородили лентой со всех сторон.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве в центральный аппарат.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве в центральный аппарат.
МИД России назвал взрыв террористической атакой.
МИД России назвал взрыв террористической атакой.
По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, лично знавшего генерала, военный был настоящим офицером и человеком высокого профессионализма и достоинства.
По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, лично знавшего генерала, военный был настоящим офицером и человеком высокого профессионализма и достоинства.
На фото: сотрудник Следственного комитета России работает на месте взрыва.
На фото: сотрудник Следственного комитета России работает на месте взрыва.