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Кадры с места убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика

Кадры с места убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика - РИА Новости, 25.04.2025

Кадры с места убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика

В подмосковной Балашихе взорвался припаркованный автомобиль, в результате чего погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T16:56:00+03:00

2025-04-25T16:56:00+03:00

2025-04-25T19:21:00+03:00

фото

происшествия

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ярослав москалик

александр бастрыкин

сергей меняйло

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В подмосковной Балашихе взорвался припаркованный автомобиль, в результате чего погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Кадры с места событий — в фотоленте ria.ru.

балашиха

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