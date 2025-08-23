Рейтинг@Mail.ru
В Туркмении заявили о возможностях поставок электроэнергии в Европу - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:49 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/energiya-2037116071.html
В Туркмении заявили о возможностях поставок электроэнергии в Европу
В Туркмении заявили о возможностях поставок электроэнергии в Европу - РИА Новости, 23.08.2025
В Туркмении заявили о возможностях поставок электроэнергии в Европу
Председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил о возможностях поставок туркменской электроэнергии в европейские... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T07:49:00+03:00
2025-08-23T07:49:00+03:00
в мире
азербайджан
каспийское море
туркмения
гурбангулы бердымухамедов
ильхам алиев
шавкат мирзиеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152609/87/1526098769_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_97c22b993e1aa3e61a53b4edd3baf2f9.jpg
АШХАБАД, 23 авг – РИА Новости. Председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил о возможностях поставок туркменской электроэнергии в европейские страны через Азербайджан, сообщает официальная газета "Нейтральный Туркменистан". В пятницу на туркменском побережье Каспийского моря в туристической зоне "Аваза" состоялся трехсторонний саммит с участием Бердымухамедова, а также президентов Азербайджана и Узбекистана Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева. По итогам встречи лидеры приняли совместное заявление. Были подписаны меморандумы в области гражданской авиации, судостроения, транспортно-логистического сотрудничества, а также протокол об установлении побратимских отношений между туркменским городом Аркадаг и азербайджанским Физули. "Отметив наличие перспектив для экспорта туркменской электроэнергии в Азербайджан, Герой-Аркадаг (Бердымухамедов – ред.) выразил уверенность, что с вводом в эксплуатацию на туркменском берегу Каспия новой электростанции мощностью 1574 МВт появятся дополнительные возможности для энергопоставок в Азербайджан и через его территорию далее в европейские страны", – говорится в сообщении. Строительство электростанции в городе Туркменбаши на побережье Каспийского моря осуществляет турецкая компания Çalik Enerji, работы начались в ноябре 2023 года, завершение запланировано на май 2027 года.
https://ria.ru/20250812/rossija-2034800850.html
азербайджан
каспийское море
туркмения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152609/87/1526098769_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ea841f03330d3df326d7d6d52bf84c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, каспийское море, туркмения, гурбангулы бердымухамедов, ильхам алиев, шавкат мирзиеев
В мире, Азербайджан, Каспийское море, Туркмения, Гурбангулы Бердымухамедов, Ильхам Алиев, Шавкат Мирзиеев
В Туркмении заявили о возможностях поставок электроэнергии в Европу

Туркмения видит возможности для экспорта энергии в Европу через Азербайджан

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМонумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде
Монумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Монумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АШХАБАД, 23 авг – РИА Новости. Председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил о возможностях поставок туркменской электроэнергии в европейские страны через Азербайджан, сообщает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
В пятницу на туркменском побережье Каспийского моря в туристической зоне "Аваза" состоялся трехсторонний саммит с участием Бердымухамедова, а также президентов Азербайджана и Узбекистана Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева. По итогам встречи лидеры приняли совместное заявление. Были подписаны меморандумы в области гражданской авиации, судостроения, транспортно-логистического сотрудничества, а также протокол об установлении побратимских отношений между туркменским городом Аркадаг и азербайджанским Физули.
"Отметив наличие перспектив для экспорта туркменской электроэнергии в Азербайджан, Герой-Аркадаг (Бердымухамедов – ред.) выразил уверенность, что с вводом в эксплуатацию на туркменском берегу Каспия новой электростанции мощностью 1574 МВт появятся дополнительные возможности для энергопоставок в Азербайджан и через его территорию далее в европейские страны", – говорится в сообщении.
Строительство электростанции в городе Туркменбаши на побережье Каспийского моря осуществляет турецкая компания Çalik Enerji, работы начались в ноябре 2023 года, завершение запланировано на май 2027 года.
Каспийское море - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В посольстве России в Туркмении рассказали об использовании ресурсов Каспия
12 августа, 14:35
 
В миреАзербайджанКаспийское мореТуркменияГурбангулы БердымухамедовИльхам АлиевШавкат Мирзиеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала