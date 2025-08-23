https://ria.ru/20250823/energiya-2037116071.html

В Туркмении заявили о возможностях поставок электроэнергии в Европу

2025-08-23T07:49:00+03:00

АШХАБАД, 23 авг – РИА Новости. Председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил о возможностях поставок туркменской электроэнергии в европейские страны через Азербайджан, сообщает официальная газета "Нейтральный Туркменистан". В пятницу на туркменском побережье Каспийского моря в туристической зоне "Аваза" состоялся трехсторонний саммит с участием Бердымухамедова, а также президентов Азербайджана и Узбекистана Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева. По итогам встречи лидеры приняли совместное заявление. Были подписаны меморандумы в области гражданской авиации, судостроения, транспортно-логистического сотрудничества, а также протокол об установлении побратимских отношений между туркменским городом Аркадаг и азербайджанским Физули. "Отметив наличие перспектив для экспорта туркменской электроэнергии в Азербайджан, Герой-Аркадаг (Бердымухамедов – ред.) выразил уверенность, что с вводом в эксплуатацию на туркменском берегу Каспия новой электростанции мощностью 1574 МВт появятся дополнительные возможности для энергопоставок в Азербайджан и через его территорию далее в европейские страны", – говорится в сообщении. Строительство электростанции в городе Туркменбаши на побережье Каспийского моря осуществляет турецкая компания Çalik Enerji, работы начались в ноябре 2023 года, завершение запланировано на май 2027 года.

