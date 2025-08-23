https://ria.ru/20250823/ekzamen-2037105374.html
ФИПИ опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2026
ФИПИ опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2026 - РИА Новости, 23.08.2025
ФИПИ опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2026
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал открытые варианты Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который пройдет в 2026 году,... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T02:28:00+03:00
2025-08-23T02:28:00+03:00
2025-08-23T02:28:00+03:00
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020626280_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61c1de34a3035c39e097484c174c83a2.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал открытые варианты Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который пройдет в 2026 году, выяснило РИА Новости. Школьникам стали доступны демонстрационные варианты, спецификации и кодификаторы по 15 предметам. Содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) приведено в соответствие со школьной программой. По данным Рособрнадзора, изменений в структуре и содержании ЕГЭ-2026 нет. Ранее глава ведомства Анзор Музаев сообщил РИА Новости, что Единый государственный экзамен в 2026 году состоится и не будет отменен.
https://ria.ru/20250821/ege-2036816340.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020626280_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_40b36fac3b1460f969e8e2beadc217be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, общество
Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Россия, Общество
ФИПИ опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2026
ФИПИ опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2026 по всем предметам