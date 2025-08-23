Рейтинг@Mail.ru
ФИПИ опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2026
23.08.2025
ФИПИ опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2026
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
россия
общество
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал открытые варианты Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который пройдет в 2026 году, выяснило РИА Новости. Школьникам стали доступны демонстрационные варианты, спецификации и кодификаторы по 15 предметам. Содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) приведено в соответствие со школьной программой. По данным Рособрнадзора, изменений в структуре и содержании ЕГЭ-2026 нет. Ранее глава ведомства Анзор Музаев сообщил РИА Новости, что Единый государственный экзамен в 2026 году состоится и не будет отменен.
россия
анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, общество
Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Россия, Общество
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал открытые варианты Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который пройдет в 2026 году, выяснило РИА Новости.
Школьникам стали доступны демонстрационные варианты, спецификации и кодификаторы по 15 предметам. Содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) приведено в соответствие со школьной программой.
По данным Рособрнадзора, изменений в структуре и содержании ЕГЭ-2026 нет.
Ранее глава ведомства Анзор Музаев сообщил РИА Новости, что Единый государственный экзамен в 2026 году состоится и не будет отменен.
Анзор Музаев
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Россия
Общество
 
 
