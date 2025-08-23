https://ria.ru/20250823/ekzamen-2037105374.html

ФИПИ опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2026

ФИПИ опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2026 - РИА Новости, 23.08.2025

ФИПИ опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2026

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал открытые варианты Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который пройдет в 2026 году,... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T02:28:00+03:00

2025-08-23T02:28:00+03:00

2025-08-23T02:28:00+03:00

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020626280_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61c1de34a3035c39e097484c174c83a2.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал открытые варианты Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который пройдет в 2026 году, выяснило РИА Новости. Школьникам стали доступны демонстрационные варианты, спецификации и кодификаторы по 15 предметам. Содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) приведено в соответствие со школьной программой. По данным Рособрнадзора, изменений в структуре и содержании ЕГЭ-2026 нет. Ранее глава ведомства Анзор Музаев сообщил РИА Новости, что Единый государственный экзамен в 2026 году состоится и не будет отменен.

https://ria.ru/20250821/ege-2036816340.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, общество