https://ria.ru/20250823/dmitriev-2037223774.html

Дмитриев напомнил об абсурдных обвинениях западных СМИ в адрес России

Дмитриев напомнил об абсурдных обвинениях западных СМИ в адрес России - РИА Новости, 23.08.2025

Дмитриев напомнил об абсурдных обвинениях западных СМИ в адрес России

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после ареста украинца,... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T22:57:00+03:00

2025-08-23T22:57:00+03:00

2025-08-23T22:57:00+03:00

россия

римини

балтийское море

кирилл дмитриев

генеральная прокуратура рф

северный поток

северный поток — 2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после ареста украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков", напомнил об абсурдных обвинениях СМИ в адрес России. В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который, предположительно, выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе. "Никогда не забывайте о разоблаченных фейковых нарративах. Традиционные СМИ настаивали на том, что Россия подорвала "Северные потоки" - абсурдное утверждение о том, что Россия саботировала собственную энергетическую инфраструктуру. Методический разбор создания нарративов - кто спонсирует, кто подает, кто раздувает? Одни и те же механизмы дезинформации снова и снова", - написал он в соцсети X. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

https://ria.ru/20250823/delo-2037171503.html

россия

римини

балтийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, римини, балтийское море, кирилл дмитриев, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2