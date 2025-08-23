Дмитриев напомнил об абсурдных обвинениях западных СМИ в адрес России
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после ареста украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков", напомнил об абсурдных обвинениях СМИ в адрес России.
В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который, предположительно, выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе.
"Никогда не забывайте о разоблаченных фейковых нарративах. Традиционные СМИ настаивали на том, что Россия подорвала "Северные потоки" - абсурдное утверждение о том, что Россия саботировала собственную энергетическую инфраструктуру. Методический разбор создания нарративов - кто спонсирует, кто подает, кто раздувает? Одни и те же механизмы дезинформации снова и снова", - написал он в соцсети X.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.