Дмитриев напомнил об абсурдных обвинениях западных СМИ в адрес России
22:57 23.08.2025
Дмитриев напомнил об абсурдных обвинениях западных СМИ в адрес России
Дмитриев напомнил об абсурдных обвинениях западных СМИ в адрес России
россия
римини
балтийское море
кирилл дмитриев
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после ареста украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков", напомнил об абсурдных обвинениях СМИ в адрес России. В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который, предположительно, выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе. "Никогда не забывайте о разоблаченных фейковых нарративах. Традиционные СМИ настаивали на том, что Россия подорвала "Северные потоки" - абсурдное утверждение о том, что Россия саботировала собственную энергетическую инфраструктуру. Методический разбор создания нарративов - кто спонсирует, кто подает, кто раздувает? Одни и те же механизмы дезинформации снова и снова", - написал он в соцсети X. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
россия, римини, балтийское море, кирилл дмитриев, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Россия, Римини, Балтийское море, Кирилл Дмитриев, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Дмитриев напомнил об абсурдных обвинениях западных СМИ в адрес России

Дмитриев напомнил об обвинениях СМИ в подрыве "Северных потоков" Россией

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после ареста украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков", напомнил об абсурдных обвинениях СМИ в адрес России.
В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который, предположительно, выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе.
"Никогда не забывайте о разоблаченных фейковых нарративах. Традиционные СМИ настаивали на том, что Россия подорвала "Северные потоки" - абсурдное утверждение о том, что Россия саботировала собственную энергетическую инфраструктуру. Методический разбор создания нарративов - кто спонсирует, кто подает, кто раздувает? Одни и те же механизмы дезинформации снова и снова", - написал он в соцсети X.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
