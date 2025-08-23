https://ria.ru/20250823/delo-2037171503.html

Семья фигуранта дела о подрыве "Северных потоков" покинула отель в Италии

Семья фигуранта дела о подрыве "Северных потоков" покинула отель в Италии - РИА Новости, 23.08.2025

Семья фигуранта дела о подрыве "Северных потоков" покинула отель в Италии

Семья гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в Италии в связи с подрывом газопроводов "Северный поток", покинула гостиницу, где провела несколько... РИА Новости, 23.08.2025

РИЧЧОНЕ (Италия), 23 авг - РИА Новости. Семья гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в Италии в связи с подрывом газопроводов "Северный поток", покинула гостиницу, где провела несколько дней, сразу после операции карабинеров, сообщила РИА Новости сотрудница туристического комплекса. "Они уехали сразу. Здесь они пробыли так мало, что я их почти не помню", - сказала менеджер по имени Асия. По ее словам, работая в утреннюю смену, она не заметила последствий операции карабинеров по аресту Кузнецова, которая прошла в ночь на четверг. Семья украинца, прибывшего в провинцию Римини с женой и двумя детьми-подростками, сняла одно из бунгало на берегу озера. Стоимость проживания в таком домике на сайте booking.com стоит от 184 евро. В гостиничном комплексе Villaggio la Pescaccia, помимо отдельных домиков-бунгало, есть обычные номера в главном здании, которые обойдутся желающим в 115 евро за ночь. Отдельной категорией, которую отмечают туристы в рецензиях, являются маленькие комнаты посреди озера, соединенные с берегом помостом. Гости Villaggio la Pescaccia наслаждаются отдыхом у бассейна, ванной с гидромассажем, семьям доступны детская площадка и велосипедные прогулки. Комплекс, расположенный в сельской местности к югу от приморского городка Риччоне, обладает высокими оценками на сайтах бронирования. Как заявила сотрудница отеля, семья Кузнецова приехала на отдых 18 августа и должна была пробыть там до пятницы 23-го. Комментируя сообщения СМИ о том, что карабинеры опросили персонал отеля после ареста украинца, она заявила, что на следующий день она приступила к работе и не общалась с правоохранителями. По ее словам, владельцы отеля отказываются от общения с прессой и, возможно, самостоятельно обсудили отдых Кузнецова со следователями. Ранее итальянские СМИ со ссылкой на карабинеров сообщили, что после приезда семьи Кузнецова и регистрации документов база данных предупредила о нахождении постояльца в розыске после того, как в тот же день ордер на его арест выдала немецкая прокуратура. По прибытии в кемпинг карабинеры показали персоналу фотографии, предоставленные немецкими властями, и провели операцию по задержанию украинца. В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. В пятницу суд города Болонья подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября. Как заявил РИА Новости адвокат украинца, технически будущее слушание уже может привести к вынесению решения об экстрадиции в Германии. От добровольной выдачи Кузнецов на заседании отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

римини

италия

