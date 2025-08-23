https://ria.ru/20250823/bpla-2037190060.html
Над Ленинградской областью сбили еще три беспилотника
Над Ленинградской областью сбили еще три беспилотника
Над Ленинградской областью сбили еще три беспилотника
Силы ПВО уничтожили еще три беспилотника над Тосненским районом Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 23.08.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще три беспилотника над Тосненским районом Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.В субботу Дрозденко объявил об уничтожении беспилотного аппарата в Тосненском районе, разрушений и пострадавших не зафиксировали."Силами ПВО еще три БПЛА уничтожены над Тосненским районом Ленобласти. Разрушений и пострадавших нет", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Над Ленинградской областью сбили еще три беспилотника
Дрозденко: ПВО сбила еще три БПЛА над Тосненским районом Ленинградской области