Над Ленинградской областью сбили еще три беспилотника
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 23.08.2025 (обновлено: 17:27 23.08.2025)
Над Ленинградской областью сбили еще три беспилотника
Над Ленинградской областью сбили еще три беспилотника
Силы ПВО уничтожили еще три беспилотника над Тосненским районом Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 23.08.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще три беспилотника над Тосненским районом Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.В субботу Дрозденко объявил об уничтожении беспилотного аппарата в Тосненском районе, разрушений и пострадавших не зафиксировали."Силами ПВО еще три БПЛА уничтожены над Тосненским районом Ленобласти. Разрушений и пострадавших нет", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Над Ленинградской областью сбили еще три беспилотника

Дрозденко: ПВО сбила еще три БПЛА над Тосненским районом Ленинградской области

Командный пункт - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Командный пункт. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще три беспилотника над Тосненским районом Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
В субботу Дрозденко объявил об уничтожении беспилотного аппарата в Тосненском районе, разрушений и пострадавших не зафиксировали.
"Силами ПВО еще три БПЛА уничтожены над Тосненским районом Ленобласти. Разрушений и пострадавших нет", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
