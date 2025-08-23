https://ria.ru/20250823/bpla-2037190060.html

Над Ленинградской областью сбили еще три беспилотника

Над Ленинградской областью сбили еще три беспилотника - РИА Новости, 23.08.2025

Над Ленинградской областью сбили еще три беспилотника

Силы ПВО уничтожили еще три беспилотника над Тосненским районом Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 23.08.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще три беспилотника над Тосненским районом Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.В субботу Дрозденко объявил об уничтожении беспилотного аппарата в Тосненском районе, разрушений и пострадавших не зафиксировали."Силами ПВО еще три БПЛА уничтожены над Тосненским районом Ленобласти. Разрушений и пострадавших нет", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

