Над Ленинградской областью уничтожили беспилотник ВСУ
Над Ленинградской областью уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 23.08.2025
Над Ленинградской областью уничтожили беспилотник ВСУ
Над Ленинградской областью сбили беспилотник ВСУ, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Над Ленинградской областью сбили беспилотник ВСУ, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале."Силами ПВО беспилотный аппарат уничтожен в Тосненском районе Ленобласти", — написал глава региона.Дрозденко добавил, что разрушений и пострадавших нет.Украинские военные ежедневно пытаются атаковать объекты в России при помощи БПЛА. Средства ПВО успешно отражают удары противника.В ответ на атаки ВСУ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Над Ленинградской областью уничтожили беспилотник ВСУ
