Над Ленинградской областью уничтожили беспилотник ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 23.08.2025 (обновлено: 16:35 23.08.2025)
Над Ленинградской областью уничтожили беспилотник ВСУ
Над Ленинградской областью уничтожили беспилотник ВСУ
Над Ленинградской областью сбили беспилотник ВСУ, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Над Ленинградской областью сбили беспилотник ВСУ, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале."Силами ПВО беспилотный аппарат уничтожен в Тосненском районе Ленобласти", — написал глава региона.Дрозденко добавил, что разрушений и пострадавших нет.Украинские военные ежедневно пытаются атаковать объекты в России при помощи БПЛА. Средства ПВО успешно отражают удары противника.В ответ на атаки ВСУ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Над Ленинградской областью уничтожили беспилотник ВСУ

ПВО уничтожила БПЛА в Тосненском районе Ленинградской области

Командный пункт ПВО
Командный пункт ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Над Ленинградской областью сбили беспилотник ВСУ, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.
"Силами ПВО беспилотный аппарат уничтожен в Тосненском районе Ленобласти", — написал глава региона.
Дрозденко добавил, что разрушений и пострадавших нет.
Украинские военные ежедневно пытаются атаковать объекты в России при помощи БПЛА. Средства ПВО успешно отражают удары противника.
В ответ на атаки ВСУ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
