https://ria.ru/20250823/bespilotnik-2037176401.html

Над Ленинградской областью уничтожили беспилотник ВСУ

Над Ленинградской областью уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 23.08.2025

Над Ленинградской областью уничтожили беспилотник ВСУ

Над Ленинградской областью сбили беспилотник ВСУ, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T15:45:00+03:00

2025-08-23T15:45:00+03:00

2025-08-23T16:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

тосненский район

ленинградская область

александр дрозденко

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Над Ленинградской областью сбили беспилотник ВСУ, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале."Силами ПВО беспилотный аппарат уничтожен в Тосненском районе Ленобласти", — написал глава региона.Дрозденко добавил, что разрушений и пострадавших нет.Украинские военные ежедневно пытаются атаковать объекты в России при помощи БПЛА. Средства ПВО успешно отражают удары противника.В ответ на атаки ВСУ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тосненский район

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, тосненский район, ленинградская область, александр дрозденко, россия, вооруженные силы украины