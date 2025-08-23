https://ria.ru/20250823/belgija-2037224587.html

В Бельгии запустили проект по производству бобов сои, пишут СМИ

В Бельгии запустили проект по производству бобов сои, пишут СМИ - РИА Новости, 23.08.2025

В Бельгии запустили проект по производству бобов сои, пишут СМИ

Регион Восточная Фландрия в Бельгии запустил масштабный проект по налаживанию производства бобов сои, которая не требует использования дорогих и дефицитных... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T23:11:00+03:00

2025-08-23T23:11:00+03:00

2025-08-23T23:11:00+03:00

в мире

бельгия

сша

фландрия

дональд трамп

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/20440/53/204405370_0:47:500:328_1920x0_80_0_0_cd919e665d712040cd8cfe8c9cd72920.jpg

БРЮССЕЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Регион Восточная Фландрия в Бельгии запустил масштабный проект по налаживанию производства бобов сои, которая не требует использования дорогих и дефицитных теперь азотных удобрений, а также позволит отказаться от их импорта из США, сообщило издание VRTnws. "Цель: сделать сою прибыльной и устойчивой культурой в бельгийской Фландрии. В настоящее время соя импортируется в основном из США и Латинской Америки. Главное ее преимущество заключается в том, что это растение богато белком и не требует удобрений, поскольку поглощает азот из воздуха", - объяснили во Фламандском институте биотехнологии (VIB), оценки которого привело издание. По данным VRTnws, бельгийские ученые испытывают 320 сортов сои, пытаясь найти наиболее устойчивые к климату королевства виды, которые выдержат возможные заморозки. Скептики считают, что соя не приживется в Бельгии, однако авторы проекта утверждают, что "40-50 лет назад и кукуруза считалась тропическим растением, а Бельгия была самой северной страной в Европе, выращивавшей эту культуру". "Это обеспечит нам большую продовольственную независимость, что особенно важно в период геополитической напряженности, а также обеспечит население растительным белком", - рассказали в VIB. Европейский союз импортировал 6,2 миллиона тонн российских удобрений в 2024 году, что составляет четверть от всего импорта. Еврокомиссия ранее приняла решение о пошлинах на удобрения из России и Белоруссии. Решение вступило в силу 1 июля и предполагает повышение пошлин на российские и белорусские удобрения, включая азотные, в течение ближайших трех лет. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250705/soya-2027336414.html

https://ria.ru/20250527/gubernator-2019327582.html

бельгия

сша

фландрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бельгия, сша, фландрия, дональд трамп, евросоюз