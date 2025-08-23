Рейтинг@Mail.ru
В Бельгии запустили проект по производству бобов сои, пишут СМИ
23:11 23.08.2025
В Бельгии запустили проект по производству бобов сои, пишут СМИ
в мире
бельгия
сша
фландрия
дональд трамп
евросоюз
БРЮССЕЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Регион Восточная Фландрия в Бельгии запустил масштабный проект по налаживанию производства бобов сои, которая не требует использования дорогих и дефицитных теперь азотных удобрений, а также позволит отказаться от их импорта из США, сообщило издание VRTnws. "Цель: сделать сою прибыльной и устойчивой культурой в бельгийской Фландрии. В настоящее время соя импортируется в основном из США и Латинской Америки. Главное ее преимущество заключается в том, что это растение богато белком и не требует удобрений, поскольку поглощает азот из воздуха", - объяснили во Фламандском институте биотехнологии (VIB), оценки которого привело издание. По данным VRTnws, бельгийские ученые испытывают 320 сортов сои, пытаясь найти наиболее устойчивые к климату королевства виды, которые выдержат возможные заморозки. Скептики считают, что соя не приживется в Бельгии, однако авторы проекта утверждают, что "40-50 лет назад и кукуруза считалась тропическим растением, а Бельгия была самой северной страной в Европе, выращивавшей эту культуру". "Это обеспечит нам большую продовольственную независимость, что особенно важно в период геополитической напряженности, а также обеспечит население растительным белком", - рассказали в VIB. Европейский союз импортировал 6,2 миллиона тонн российских удобрений в 2024 году, что составляет четверть от всего импорта. Еврокомиссия ранее приняла решение о пошлинах на удобрения из России и Белоруссии. Решение вступило в силу 1 июля и предполагает повышение пошлин на российские и белорусские удобрения, включая азотные, в течение ближайших трех лет. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.
бельгия
сша
фландрия
В мире, Бельгия, США, Фландрия, Дональд Трамп, Евросоюз
БРЮССЕЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Регион Восточная Фландрия в Бельгии запустил масштабный проект по налаживанию производства бобов сои, которая не требует использования дорогих и дефицитных теперь азотных удобрений, а также позволит отказаться от их импорта из США, сообщило издание VRTnws.
"Цель: сделать сою прибыльной и устойчивой культурой в бельгийской Фландрии. В настоящее время соя импортируется в основном из США и Латинской Америки. Главное ее преимущество заключается в том, что это растение богато белком и не требует удобрений, поскольку поглощает азот из воздуха", - объяснили во Фламандском институте биотехнологии (VIB), оценки которого привело издание.
По данным VRTnws, бельгийские ученые испытывают 320 сортов сои, пытаясь найти наиболее устойчивые к климату королевства виды, которые выдержат возможные заморозки. Скептики считают, что соя не приживется в Бельгии, однако авторы проекта утверждают, что "40-50 лет назад и кукуруза считалась тропическим растением, а Бельгия была самой северной страной в Европе, выращивавшей эту культуру".
"Это обеспечит нам большую продовольственную независимость, что особенно важно в период геополитической напряженности, а также обеспечит население растительным белком", - рассказали в VIB.
Европейский союз импортировал 6,2 миллиона тонн российских удобрений в 2024 году, что составляет четверть от всего импорта.
Еврокомиссия ранее приняла решение о пошлинах на удобрения из России и Белоруссии. Решение вступило в силу 1 июля и предполагает повышение пошлин на российские и белорусские удобрения, включая азотные, в течение ближайших трех лет.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.
