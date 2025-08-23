https://ria.ru/20250823/beglov-2037195461.html

В Красносельском районе Петербурга обезвредили беспилотник

В Красносельском районе Петербурга обезвредили беспилотник - РИА Новости, 23.08.2025

В Красносельском районе Петербурга обезвредили беспилотник

В Красносельском районе Санкт-Петербурга обезвредили беспилотник, сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T17:56:00+03:00

2025-08-23T17:56:00+03:00

2025-08-23T19:05:00+03:00

санкт-петербург

происшествия

красносельский район

александр беглов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876672888_0:266:3027:1968_1920x0_80_0_0_fe66c136d4ecef8bd48d7bb0aa3c24f9.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Красносельском районе Санкт-Петербурга обезвредили беспилотник, сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале."Обезврежен беспилотник в Красносельском районе. На месте работают специалисты экстренных служб", — написал он.Никто не пострадал.Коме того, два дрона сбили в Ленинградской области над Гатчиной и Киришами, уточнил губернатор региона Александр Дрозденко. Там также нет пострадавших.В субботу Беглов заявил о подавлении беспилотника в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, пострадавших не было.

https://ria.ru/20250823/pulkovo-2037187920.html

санкт-петербург

красносельский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, происшествия, красносельский район, александр беглов