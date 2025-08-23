Рейтинг@Mail.ru
В Красносельском районе Петербурга обезвредили беспилотник - РИА Новости, 23.08.2025
17:56 23.08.2025 (обновлено: 19:05 23.08.2025)
В Красносельском районе Петербурга обезвредили беспилотник
В Красносельском районе Петербурга обезвредили беспилотник
В Красносельском районе Санкт-Петербурга обезвредили беспилотник, сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Красносельском районе Санкт-Петербурга обезвредили беспилотник, сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале."Обезврежен беспилотник в Красносельском районе. На месте работают специалисты экстренных служб", — написал он.Никто не пострадал.Коме того, два дрона сбили в Ленинградской области над Гатчиной и Киришами, уточнил губернатор региона Александр Дрозденко. Там также нет пострадавших.В субботу Беглов заявил о подавлении беспилотника в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, пострадавших не было.
санкт-петербург, происшествия, красносельский район, александр беглов
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Красносельском районе Санкт-Петербурга обезвредили беспилотник, сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале.
"Обезврежен беспилотник в Красносельском районе. На месте работают специалисты экстренных служб", — написал он.
Никто не пострадал.
Коме того, два дрона сбили в Ленинградской области над Гатчиной и Киришами, уточнил губернатор региона Александр Дрозденко. Там также нет пострадавших.
В субботу Беглов заявил о подавлении беспилотника в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, пострадавших не было.
В Пулково задержаны почти 40 рейсов на вылет и прилет
