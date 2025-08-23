https://ria.ru/20250823/beglov-2037195461.html
В Красносельском районе Петербурга обезвредили беспилотник
В Красносельском районе Санкт-Петербурга обезвредили беспилотник, сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Красносельском районе Санкт-Петербурга обезвредили беспилотник, сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале."Обезврежен беспилотник в Красносельском районе. На месте работают специалисты экстренных служб", — написал он.Никто не пострадал.Коме того, два дрона сбили в Ленинградской области над Гатчиной и Киришами, уточнил губернатор региона Александр Дрозденко. Там также нет пострадавших.В субботу Беглов заявил о подавлении беспилотника в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, пострадавших не было.
