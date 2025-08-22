https://ria.ru/20250822/zakharova--2037015421.html

Захарова поздравила россиян с Днем Государственного флага

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила россиян с Днем Государственного флага России. РИА Новости, 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила россиян с Днем Государственного флага России. День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. "Выступать под знаменем своей страны - это особая честь и ответственность. С праздником, с Днём Государственного флага России", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

