Рейтинг@Mail.ru
Захарова поздравила россиян с Днем Государственного флага - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/zakharova--2037015421.html
Захарова поздравила россиян с Днем Государственного флага
Захарова поздравила россиян с Днем Государственного флага - РИА Новости, 22.08.2025
Захарова поздравила россиян с Днем Государственного флага
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила россиян с Днем Государственного флага России. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T16:24:00+03:00
2025-08-22T16:24:00+03:00
мария захарова
россия
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила россиян с Днем Государственного флага России. День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. "Выступать под знаменем своей страны - это особая честь и ответственность. С праздником, с Днём Государственного флага России", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_1fb6ecd37e4ce802508e4d36fe23a80f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мария захарова, россия, москва, общество
Мария Захарова, Россия, Москва, Общество
Захарова поздравила россиян с Днем Государственного флага

Представитель МИД Захарова поздравила россиян с Днем Государственного флага РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила россиян с Днем Государственного флага России.
День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.
"Выступать под знаменем своей страны - это особая честь и ответственность. С праздником, с Днём Государственного флага России", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
Празднование Дня Государственного флага России
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

День Государственного флага ежегодно отмечается в России 22 августа.

Празднование Дня Государственного флага России в Парке Победы в Москве

День Государственного флага ежегодно отмечается в России 22 августа.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В ночь на пятницу в центре Москвы прошел автопробег с триколорами.

Автопробег на Садовом кольце в честь Дня флага России

В ночь на пятницу в центре Москвы прошел автопробег с триколорами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото: люди с государственными флагами в Москве.

Люди во время записи клипа певца Дениса Майданова в День Государственного флага России в Парке Победы в Москве

На фото: люди с государственными флагами в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Парке Победы на Поклонной горе прошла запись клипа Дениса Майданова.

Дети во время записи клипа певца Дениса Майданова в День Государственного флага России в Парке Победы в Москве

В Парке Победы на Поклонной горе прошла запись клипа Дениса Майданова.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото: запись клипа Майданова на песню "Флаг моего государства".

Запись клипа певца Дениса Майданова в День Государственного флага России в Парке Победы в Москве

На фото: запись клипа Майданова на песню "Флаг моего государства".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Традиционно Москву украсили более чем двумя тысячами флагов.

Украшение Москвы ко Дню флага России

Традиционно Москву украсили более чем двумя тысячами флагов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото: участники народного автопробега в столице.

Автопробег в честь Дня флага России на Садовом кольце

На фото: участники народного автопробега в столице.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Парке Победы подняли государственный флаг.

Празднование Дня Государственного флага России

В Парке Победы подняли государственный флаг.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Праздничные мероприятия прошли по всей стране.

Участники патриотической акции, приуроченной к празднованию Дня Государственного флага России, на острове Русский

Праздничные мероприятия прошли по всей стране.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На фото: участники акции на острове Русский.

Участники патриотической акции, приуроченной к празднованию Дня Государственного флага России, на острове Русский

На фото: участники акции на острове Русский.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 10

День Государственного флага ежегодно отмечается в России 22 августа.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 10

В ночь на пятницу в центре Москвы прошел автопробег с триколорами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 10

На фото: люди с государственными флагами в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 10

В Парке Победы на Поклонной горе прошла запись клипа Дениса Майданова.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 10

На фото: запись клипа Майданова на песню "Флаг моего государства".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 10

Традиционно Москву украсили более чем двумя тысячами флагов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 10

На фото: участники народного автопробега в столице.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 10

В Парке Победы подняли государственный флаг.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 10

Праздничные мероприятия прошли по всей стране.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 10

На фото: участники акции на острове Русский.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Мария ЗахароваРоссияМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала