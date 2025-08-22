https://ria.ru/20250822/vsu-2037068511.html

Источник: ликвидированный в Черном море спецназ ВСУ отправили на убой

Ликвидированная в Черном море группа 801-го центра подводной противодиверсионной борьбы ВМС Украины была "отправлена на убой" из-за личных мотивов командования, РИА Новости, 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ликвидированная в Черном море группа 801-го центра подводной противодиверсионной борьбы ВМС Украины была "отправлена на убой" из-за личных мотивов командования, жена и дети ее командира Сергея Марченко с позывным "Сирко" не получат компенсаций, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что данная группа была ликвидирована 13 августа, ее возглавлял капитан второго ранга Марченко из Рубановки Херсонской области. "Друзья погибшего сообщают, что группа Марченко была просто "отправлена на убой" из-за личных мотивов командования 801-го центра, а его жена и дети не получат положенных компенсаций", - сказал представитель силовых структур.

