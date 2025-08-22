Рейтинг@Mail.ru
Источник: ликвидированный в Черном море спецназ ВСУ отправили на убой
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:59 22.08.2025
Источник: ликвидированный в Черном море спецназ ВСУ отправили на убой
Источник: ликвидированный в Черном море спецназ ВСУ отправили на убой
Ликвидированная в Черном море группа 801-го центра подводной противодиверсионной борьбы ВМС Украины была "отправлена на убой" из-за личных мотивов командования, РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T20:59:00+03:00
2025-08-22T20:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
черное море
украина
херсонская область
сергей марченко
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ликвидированная в Черном море группа 801-го центра подводной противодиверсионной борьбы ВМС Украины была "отправлена на убой" из-за личных мотивов командования, жена и дети ее командира Сергея Марченко с позывным "Сирко" не получат компенсаций, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что данная группа была ликвидирована 13 августа, ее возглавлял капитан второго ранга Марченко из Рубановки Херсонской области. "Друзья погибшего сообщают, что группа Марченко была просто "отправлена на убой" из-за личных мотивов командования 801-го центра, а его жена и дети не получат положенных компенсаций", - сказал представитель силовых структур.
черное море
украина
херсонская область
черное море, украина, херсонская область , сергей марченко
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Украина, Херсонская область , Сергей Марченко
Побережье Черного моря
Побережье Черного моря
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Побережье Черного моря. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ликвидированная в Черном море группа 801-го центра подводной противодиверсионной борьбы ВМС Украины была "отправлена на убой" из-за личных мотивов командования, жена и дети ее командира Сергея Марченко с позывным "Сирко" не получат компенсаций, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что данная группа была ликвидирована 13 августа, ее возглавлял капитан второго ранга Марченко из Рубановки Херсонской области.
"Друзья погибшего сообщают, что группа Марченко была просто "отправлена на убой" из-за личных мотивов командования 801-го центра, а его жена и дети не получат положенных компенсаций", - сказал представитель силовых структур.
Черное море
В Черном море ликвидировали группу спецназа ВМС Украины
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Украина, Херсонская область, Сергей Марченко
 
 
